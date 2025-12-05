5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

राजस्थान के इस जिले में बन रही पानी की सबसे लंबी टनल, रोजाना 6 मीटर हो रही खुदाई, जानें कब पूरा होगा काम

Rajasthan Water Tunnel Project: बांसवाड़ा जिले में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। 2248 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना के तहत 2610 मीटर लंबी टनल का निर्माण किया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Kamal Mishra

Dec 05, 2025

Rajasthan water tunnel project

प्रतीकात्मक तस्वीर-एआई

बांसवाड़ा। जिले में चल रही अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। लगभग 2248 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के तहत कुल 2610 मीटर लंबी टनल का निर्माण होना है। अभी तक 1200 मीटर से अधिक खुदाई का काम पूरा हो चुका है। दिसंबर 2024 में काम की शुरुआत हुई, जिसमें दिन-रात 60 सदस्यीय टीम काम कर रही है। यह टनल सिंगपुरा से समाईपुर होते हुए भापोर की तरफ निकलेगी और इसके 21 नवंबर 2026 तक पूरी तरह बनने की उम्मीद है।

कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव ने बताया कि परियोजना पूरी होने पर जिले की छह तहसीलों के 338 गैर-कमांड गांवों तक पानी पहुंचेगा। माही बांध के पानी से 42 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और पेयजल उपलब्ध होने से ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में बड़ा सुधार होगा। उनका कहना है कि पानी, खनिज और कृषि के क्षेत्र में यह योजना बांसवाड़ा को नई पहचान देगी।

टनल निर्माण तेजी से आगे बढ़ा

अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना में कुल सात टनल बननी हैं, जिनसे होकर नहर का पानी बहेगा। इनमें से सबसे बड़ी सिंगपुरा टनल का काम सबसे तेजी से चल रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में खुदाई होने के कारण यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण है। 20 फीट ऊंची और 20 फीट चौड़ी टनल को प्रतिदिन लगभग 6 मीटर की गति से खोदा जा रहा है। कमजोर चट्टानों वाले हिस्सों में सुरक्षा के लिए मोटे लोहे के पाइप लगाए जा रहे हैं, जबकि निर्माण के बाद दोनों ओर मजबूत सीमेंट-कंक्रीट की दीवारें बनाई जाएंगी।

रात-दिन चल रहा खुदाई का काम

साइट इंजीनियर शैलेश गरासिया के अनुसार, 60 सदस्यीय टीम लगातार 24 घंटे काम कर रही है। हर 100 मीटर पर 5 HP की मोटर लगाकर भीतर जमा पानी निकाला जाता है। एक शिफ्ट में मशीनों से 95 ड्रिल होल किए जाते हैं और करीब 250 किलो विस्फोटक से नियंत्रित ब्लास्टिंग करके चट्टानें तोड़ी जाती हैं। इस प्रक्रिया में 20 से 25 मजदूर लगातार जुटे रहते हैं।

वेंटिलेशन और सुरक्षा पर खास ध्यान

टनल के अंदर ताजी हवा पहुंचाने के लिए बड़े पाइपों से लगातार वेंटिलेशन दिया जा रहा है। बारिश के मौसम में भी काम नहीं रुका, जिससे परियोजना की गति पर असर नहीं पड़ा। प्रशासन का मानना है कि टनल तैयार होने के बाद दूरस्थ इलाकों तक पानी पहुंचने से स्थानीय किसानों की आय बढ़ेगी।

नहर से 20 हजार लीटर प्रति सेकंड बहेगा पानी

माही डैम के शेड्यूल डैम-1 से आनंदपुरी तक 102 किमी लंबी नहर का काम भी तेजी से चल रहा है। इस नहर में 20 हजार लीटर प्रति सेकंड पानी छोड़ा जाएगा, जिससे 42 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। बांसवाड़ा, बागीदौरा, गांगड़तलाई, आनंदपुरी, कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ तहसील के सैकड़ों गांव इस योजना से सीधे लाभान्वित होंगे।

ये भी पढ़ें

Jaipur Ring Road: जयपुर में बनेगा 99KM लंबा 6 लेन रिंग रोड, 150 गांवों से होकर गुजरेगा; जमीन नपाई का काम शुरू
जयपुर
ring-road

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Dec 2025 04:51 pm

Published on:

05 Dec 2025 04:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / राजस्थान के इस जिले में बन रही पानी की सबसे लंबी टनल, रोजाना 6 मीटर हो रही खुदाई, जानें कब पूरा होगा काम

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में हृदय विदारक घटना आई सामने, बॉक्स में बंद मिली नवजात बच्ची; शरीर पर रेंग रही थी चींटियां

Newborn Baby Case
बांसवाड़ा

Rajasthan : मिसाल, लावारिस लाश को हिंदू रीति से अंतिम विदाई देती है ये टीम, कौन हैं ये गुमनाम हीरो

Rajasthan Banswara Example unclaimed body Hindu custom last farewell this Who are these unsung heroes
बांसवाड़ा

Banswara Crime : गोल्ड कारोबारी के उड़े होश, ₹46 लाख पुलिस ने किए जब्त, बाकी 46 लाख कहां गए? खुला इस खेल का राज

Banswara Crime Udaipur gold dealer stunned when police seized ₹4.6 million Where did remaining ₹4.6 million go secret of this game was revealed
बांसवाड़ा

Rajasthan Crime : अध्यापिका को दिनदहाड़े तलवार से काट डाला था, 5 महीने बाद पकड़ा गया हत्यारोपी, पढ़ें रूह कंपाने वाली क्राइम स्टोरी

Banswara Crime Female teacher Murder with sword accused was caught after 5 months Read this heart-wrenching crime story
बांसवाड़ा

Banswara: 16 साल की दुल्हन से 23 साल के दूल्हे की शादी, प्रशासन पहुंचा तो ये हुआ फैसला, सरकारी कर्मचारी है दूल्हे के पिता

Child-Marriage-Case
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.