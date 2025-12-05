राजस्थान के इस जिले में बन रही पानी की सबसे लंबी टनल, रोजाना 6 मीटर हो रही खुदाई, जानें कब पूरा होगा काम

अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना में कुल सात टनल बननी हैं, जिनसे होकर नहर का पानी बहेगा। इनमें से सबसे बड़ी सिंगपुरा टनल का काम सबसे तेजी से चल रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में खुदाई होने के कारण यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण है। 20 फीट ऊंची और 20 फीट चौड़ी टनल को प्रतिदिन लगभग 6 मीटर की गति से खोदा जा रहा है। कमजोर चट्टानों वाले हिस्सों में सुरक्षा के लिए मोटे लोहे के पाइप लगाए जा रहे हैं, जबकि निर्माण के बाद दोनों ओर मजबूत सीमेंट-कंक्रीट की दीवारें बनाई जाएंगी।