इंदिरा गांधी नहर: जानिए ‘रेगिस्तान की गंगा’ ने कैसे बदली राजस्थान की तस्वीर? सलाना हो रही है हजारों करोड़ की पैदावार

बीकानेर में लूणकरणसर को 1976 में पूरा किया गया था, जिसे बाद में जाकर कंवर सैन का नाम दे दिया गया था। वहीं कोलायत लिफ्ट इरिगेशन का प्रतिनिधित्व नरेंद्र सिंह तंवर ने किया था। ध्यान करने वाली बात है कि इरीगेशन (irrigation) को 60,000 से 1 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया गया। जिसमें सामूदायिक तालाब और स्प्रिंक्लर सिस्टम (sprinkler system) शामिल थे। आइजीएनपी ने 2 लाख हेक्टर को कवर करते हुए 4 प्रोजेक्टों में 714 करोड़ रुपये खर्च किए थे।