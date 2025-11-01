Rajasthan: बस संचालक क्यों कर रहे हैं हड़ताल? किस बात को लेकर है विवाद? थमे 8000 निजी बसों के पहिए

बस ऑपरेटरों की मुख्य मांगें हैं कि सीज करने के बजाय विभाग बसों को सुधारने का मौका दे, चालान की राशि कम करे और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाए। एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है, जिससे कई रूट्स पर बस सेवाएं ठप हो गई हैं। रोडवेज और निजी बस डिपो पर यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन बसें न होने से लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।