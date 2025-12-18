18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

नए भवन में शिफ्ट होंगे जनाना के कुछ विभाग, कांवटियां में बढ़ेंगे पंजीयन व दवा काउंटर

निरीक्षण के दौरान जनाना अस्पताल में मरीजों से बात करती चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Vikas Jain

Dec 18, 2025

जयपुर। जनाना अस्पताल चांदपोल में नवनिर्मित भवन में कुछ विभागों को जल्द ही शिफ्ट किया जाएगा और पुराने भवन की मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने गुरूवार को जयपुर के जनाना अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल के पुराने भवन की स्थिति को देखा और कहा कि भवन में मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण कार्यों की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ विभागों को शीघ्र नए भवन में शिफ्ट करने के निर्देश दिए।

राठौड़ ने हेल्प डेस्क, आईसीयू, लेबर रूम, सोनोग्राफी कक्ष, सामान्य वार्ड सहित विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने सहित पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था को सुव्यस्थित करने के निर्देश दिए। जनाना अस्पताल के बाद प्रमुख शासन सचिव ने कांवटिया अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां रोगी भार को देखते हुए पंजीयन काउंटर एवं दवा काउंटरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 07:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / नए भवन में शिफ्ट होंगे जनाना के कुछ विभाग, कांवटियां में बढ़ेंगे पंजीयन व दवा काउंटर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आपकी बातः क्या आपको लगता है कि जनसमस्या निवारण पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का त्वरित समाधान होता है?

ओपिनियन

शहरी समस्या समाधान शिविर: JDA में 102 आवेदनों का निस्तारण, प्रमुख शासन सचिव ने बांटे पट्टे

जयपुर

Rajasthan : महिला के साथ अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग, प्रॉपर्टी कारोबारी से 10 करोड़ की डिमांड, चार आरोपी गिरफ्तार

जयपुर

एक निजी जांच लैब, छह मेडिकल स्टोर और एक निजी अस्पताल आरजीएचएस से बाहर

RGHS Big Update New Hospitals Registration Stopped Patients Upset
खास खबर

जयपुर के विकास को रफ्तार: PWC बैठक में 65 करोड़ के कार्यों को मंजूरी

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.