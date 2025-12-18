नए भवन में शिफ्ट होंगे जनाना के कुछ विभाग, कांवटियां में बढ़ेंगे पंजीयन व दवा काउंटर

जयपुर। जनाना अस्पताल चांदपोल में नवनिर्मित भवन में कुछ विभागों को जल्द ही शिफ्ट किया जाएगा और पुराने भवन की मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने गुरूवार को जयपुर के जनाना अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल के पुराने भवन की स्थिति को देखा और कहा कि भवन में मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण कार्यों की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ विभागों को शीघ्र नए भवन में शिफ्ट करने के निर्देश दिए।