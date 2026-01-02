‘लोग आज भी जब मुझसे मिलते है तो मेरा नहीं, बबीता जी का हाल पूछते हैं…’ पढ़ें फुल इंटरव्यू ….

हंसना सफल जिंदगी का विटामिन है। यदि आप हंसना सीख लें, तो बहुत सी मुश्किलें खुद ब-खुद छोटी लगने लगती हैं। यह कहना है करीब 11 साल से ज्यादा समय से एक ही किरदार निभा रहे तनुज महाशब्दे का। वह मानते है कि इस लंबे सफर में उन्हें सबसे पहले हंसाना सिखाया। वे कहते हैं कि पहले वे इतने खुलकर नहीं हंसते थे, लेकिन अब हंसी उनकी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुकी है।