‘लोग आज भी जब मुझसे मिलते है तो मेरा नहीं, बबीता जी का हाल पूछते हैं…’ पढ़ें फुल इंटरव्यू ….

Tanuj Mahashabde (Photo Source- fb account)
हंसना सफल जिंदगी का विटामिन है। यदि आप हंसना सीख लें, तो बहुत सी मुश्किलें खुद ब-खुद छोटी लगने लगती हैं। यह कहना है करीब 11 साल से ज्यादा समय से एक ही किरदार निभा रहे तनुज महाशब्दे का। वह मानते है कि इस लंबे सफर में उन्हें सबसे पहले हंसाना सिखाया। वे कहते हैं कि पहले वे इतने खुलकर नहीं हंसते थे, लेकिन अब हंसी उनकी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुकी है।
उत्तर: मराठी पृष्ठभूमि से आने वाले तनुज के लिए तमिल वैज्ञानिक अय्यर बनना आसान नहीं था। मैं स्वीकार करता हूं कि शुरुआत में यह मेरे लिए बड़ा चैलेंज था और मैं अंदर से डरा हुआ भी था। मैं मराठी कल्चर से था और अचानक मुझे तमिल कल्चर में जाना था। बोलने का अंदाज, चलना, हंसना, यहां तक कि लुंगी पहनने का तरीका, सब कुछ नया था।
मैं इसके लिए शो के निर्माता आसिफ शेख का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने किरदार को गहराई से समझने और तैयारी करने का मौका दिया। तनुज कहते हैं कि उनके पास शुरुआत में सिर्फ उनका रंग था, बाकी सब कुछ खुद विकसित किया।
उत्तर: अय्यर और बबीता जी की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आती है। कैमरे के पीछे का रिश्ता भी आपसी सम्मान और प्रोफेशनल समझ पर ही टिका है।
लंबे समय तक साथ काम करने से एक सहज बॉन्ड बन जाता है, जो स्क्रीन पर अपने आप नजर आने लगता है। कलाकारों की यही सहजता दर्शकों को भी जोड़कर रखती है।
उत्तर: इतने सालों तक एक ही शो से जुड़े रहने के बावजूद मेरे उत्साह में कमी नहीं आई है। आज टीवी कंटेंट तेजी से बदल रहा है, लेकिन 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' अब भी हमें उतना ही रोमांचित करता है।
वजह साफ है, यह शो हर दिन कुछ नया सिखाता है और समाज को आइना दिखाते हुए भी हल्के-फुल्के अंदाज में हंसाना नहीं भूलता। इसकी सबसे बड़ी ताकत सकारात्मकता और पारिवारिक अपील है। यह शो रिश्तों की बात करता है, पड़ोस की भावना दिखाता है और बिना कटुता के संदेश देता है। हर उस का दर्शक इससे खुद को जोड़ पाता है।
उत्तर: रियल लाइफ और रील लाइफ में बड़ा अंतर होता है। आज भी दर्शक जब मिलते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि बबीता जी कैसी हैं? शादी के सवाल पर मेरा नजरिया बेहद सुलझा हुआ है। मैं मानता हूं कि खूबसूरती चेहरे में नहीं, बल्कि स्वभाव और मन में होती है।
जिंदगी का सफर साथ तय करना है, तो सोच और संवेदनाओं का तालमेल सबसे जरूरी है। शादी कब होगी? ये सवाल कई बार सामने आया है। मैं तो यही कहूंगा कि ये तो भगवान ही जानते हैं कि कब होगी। लेकिन जब होगी, आप सबको खुद पता चल जाएगा। सर्च इज गोइंग ऑन।
