Rajasthan : मिसाल, लावारिस लाश को हिंदू रीति से अंतिम विदाई देती है ये टीम, कौन हैं ये गुमनाम हीरो

Rajasthan : भिखारी हो या अज्ञात बीमार, लावारिस की मौत की सूचना पर बांसवाड़ा में युवाओं की एक टोली दौड़कर तुरंत पहुंचती है। अपने खर्च से अंत्येष्टि का जिम्मा उठाने वाली यह टोली परायों से अपनापन रखकर बाकायदा हिंदू संस्कृति के अनुरूप अंत्येष्टि करती है। इनकी अन्य सेवा कार्य भी जिले में मिसाल बन रहे हैं। शहर में कॉलेज रोड से सटी बाबा बस्ती में वागड़ बने वृंदावन संस्था की गोशाला से जुड़ी यह टीम बीते 7 साल से मौन सेवा का क्रम चला रही है। नरेश पाटीदार, ज्योतिष टेलर जितेंद्र राठौड़, ओम जोशी, नयन वसीटा और शुभम नागर आदि युवाओं की इस टीम ने प्रतिमाह औसतन तीन व बीते अक्टूबर से अब तक 10 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया