Sangharsh Chetna Yatra : राजस्थान में कर्मचारियों के हितों के साथ कुठाराघात बर्दाश्त नहीं होगा, कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने चेताया

टीएडी सभागार में शनिवार को आयोजित सभा में घटक संगठनों के पदाधिकारियों ने जयपुर से आए दल का स्वागत किया। संघ के जिला संयोजक विनोद पानेरी ने बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश मुख्य महामंत्री किशन लाल सारण, सांख्यिकी अधीनस्थ कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री दीपक खिंची, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश महामंत्री शिवराज चौधरी, राज्य बीमा विभाग कर्मचारी संघ के प्रदेश संयोजक राम किशोर मीणा, राज्य बीमा विभाग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री हिमांशु यादव, राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष मोहन मीणा, शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश महामंत्री हेमन्त खराड़ी, टीएसपी कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष पवन पंचाल, एएनएम एलएचवी संघ की सम्भाग अध्यक्ष आशा पाटीदार, ग्राम विकास अधिकारी संघ के अशोक शर्मा व भरत पटोत बतौर अतिथि उपस्थित रहे।