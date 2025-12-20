राजस्थान में 20 हजार युवाओं को फिर मिलने वाली है सरकारी नौकरी, सीएम भजनलाल का एलान

बांसवाड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को डांगपाड़ा स्थित लीयो कॉलेज परिसर में आयोजित शिक्षक सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि अब राजस्थान में न तो पेपर लीक होते हैं और न ही युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। उन्होंने दावा किया कि बीते दो वर्षों में राज्य सरकार ने 92 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं, जबकि 1 लाख 56 हजार भर्तियों की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। इसके अलावा जल्द ही 20 हजार और नियुक्तियां दी जाएंगी।