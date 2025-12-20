राजस्थान में 20 हजार युवाओं को फिर मिलने वाली है सरकारी नौकरी, सीएम भजनलाल का एलान

शिक्षक सम्मेलन को संबोधित करते सीएम भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)
बांसवाड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को डांगपाड़ा स्थित लीयो कॉलेज परिसर में आयोजित शिक्षक सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि अब राजस्थान में न तो पेपर लीक होते हैं और न ही युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। उन्होंने दावा किया कि बीते दो वर्षों में राज्य सरकार ने 92 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं, जबकि 1 लाख 56 हजार भर्तियों की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। इसके अलावा जल्द ही 20 हजार और नियुक्तियां दी जाएंगी।
मुख्यमंत्री दोपहर 12:20 बजे हेलिपैड से सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जयकारों के साथ उनका स्वागत किया। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि वह गुरुजनों को आशीर्वाद देने नहीं, बल्कि उनसे आशीष लेने आए हैं।
सीएम ने शिक्षकों को समाज का पथप्रदर्शक बताते हुए कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है, वही दहाड़ता है। उन्होंने बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर और स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान नहीं बनाती, बल्कि संस्कार और आत्मबल भी देती है।
सीएम शर्मा ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार पांच साल में जो काम नहीं कर पाई, वह उनकी सरकार ने महज दो साल में कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में युवाओं के सपनों को कुचला गया, जबकि मौजूदा सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए रोजगार दे रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि बीते दो वर्षों में आयोजित किसी भी परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ।
कार्यक्रम के दौरान सीएम ने बेणेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज का सम्मान किया। महंत ने मुख्यमंत्री को माघ पूर्णिमा पर बेणेश्वर धाम आने का निमंत्रण दिया। संगठन की ओर से सीएम का स्वागत किया गया और लीयो परिवार की ओर से मनीष त्रिवेदी ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने इस अवसर पर शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न मांगें भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं।
कार्यक्रम से पहले और बाद में प्रताप गौरव केंद्र की ओर से महाराणा प्रताप के पोस्टर वितरित किए गए। इस दौरान मंच पर बैठक व्यवस्था को लेकर कुछ समय के लिए गहमागहमी भी देखने को मिली। पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शर्मा आत्मविश्वास से भरे नजर आए और उनका भाषण राजनीतिक रूप से काफी आक्रामक दिखाई दिया।
बड़ी खबरेंView All
बांसवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग