20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

राजस्थान में 20 हजार युवाओं को फिर मिलने वाली है सरकारी नौकरी, सीएम भजनलाल का एलान

शिक्षक सम्मेलन में शामिल होने बांसवाड़ा पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक मामलों को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि कांग्रेस जो 5 साल में नहीं कर पाई, वह हमने 2 साल में किया। राजस्थान में अब पेपर लीक नहीं होते।

2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Kamal Mishra

Dec 20, 2025

Cm Bhajanlal Banswara

शिक्षक सम्मेलन को संबोधित करते सीएम भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)

बांसवाड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को डांगपाड़ा स्थित लीयो कॉलेज परिसर में आयोजित शिक्षक सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि अब राजस्थान में न तो पेपर लीक होते हैं और न ही युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। उन्होंने दावा किया कि बीते दो वर्षों में राज्य सरकार ने 92 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं, जबकि 1 लाख 56 हजार भर्तियों की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। इसके अलावा जल्द ही 20 हजार और नियुक्तियां दी जाएंगी।

मुख्यमंत्री दोपहर 12:20 बजे हेलिपैड से सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जयकारों के साथ उनका स्वागत किया। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि वह गुरुजनों को आशीर्वाद देने नहीं, बल्कि उनसे आशीष लेने आए हैं।

सीएम ने शिक्षकों को कहा पथप्रदर्शक

सीएम ने शिक्षकों को समाज का पथप्रदर्शक बताते हुए कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है, वही दहाड़ता है। उन्होंने बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर और स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान नहीं बनाती, बल्कि संस्कार और आत्मबल भी देती है।

कांग्रेस ने युवाओं के सपनों को कुचला- सीएम

सीएम शर्मा ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार पांच साल में जो काम नहीं कर पाई, वह उनकी सरकार ने महज दो साल में कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में युवाओं के सपनों को कुचला गया, जबकि मौजूदा सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए रोजगार दे रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि बीते दो वर्षों में आयोजित किसी भी परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ।

सीएम को बेणेश्वर धाम आने का मिला न्योता

कार्यक्रम के दौरान सीएम ने बेणेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज का सम्मान किया। महंत ने मुख्यमंत्री को माघ पूर्णिमा पर बेणेश्वर धाम आने का निमंत्रण दिया। संगठन की ओर से सीएम का स्वागत किया गया और लीयो परिवार की ओर से मनीष त्रिवेदी ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने इस अवसर पर शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न मांगें भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं।

मंच पर दिखी गहमागहमी

कार्यक्रम से पहले और बाद में प्रताप गौरव केंद्र की ओर से महाराणा प्रताप के पोस्टर वितरित किए गए। इस दौरान मंच पर बैठक व्यवस्था को लेकर कुछ समय के लिए गहमागहमी भी देखने को मिली। पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शर्मा आत्मविश्वास से भरे नजर आए और उनका भाषण राजनीतिक रूप से काफी आक्रामक दिखाई दिया।

ये भी पढ़ें

श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश जन्म शताब्दी वर्ष: पूर्व कुलपति डॉ. लोकेश शेखावत ने साझा किए कुलिश जी से जुड़े अनुभव
सीकर
Sikar College Program

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भजन लाल शर्मा

सरकारी नौकरी

सरकारी नौकरी

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 06:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / राजस्थान में 20 हजार युवाओं को फिर मिलने वाली है सरकारी नौकरी, सीएम भजनलाल का एलान

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Politics : वागड़ में घट रहा सामान्य वर्ग का सियासी नेतृत्व-दबदबा! सिर्फ वोटर बनकर रह गए

Rajasthan Politics Vagad declining general category political leadership and influencef They have been reduced to mere voters
बांसवाड़ा

राजस्थान में संविदा शिक्षकों की बल्ले-बल्ले, स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया एलान

Madan Dilawar
बांसवाड़ा

Rajasthan : राजस्थान के इस स्थान पर हजारों की संख्या में पहुंचे किन्नर, खुशी से लगे झूमने, जानें क्यों?

Akhil Bhartiya Kinnar Maha sammelan Start Rajasthan this place Thousands of transgender people have gathered Find out why
बांसवाड़ा

Silver Price Hike : ‘सफेद सोना’ बना महंगा सपना, चांदी की बढ़ती कीमतों से आदिवासी मायूस, अब आया ये नया बदलाव

Rajasthan Silver Price Hike fast White gold become an expensive dream Banswara tribal communities disappointed Now this change come
बांसवाड़ा

Banswara Road Accident : सड़क दुर्घटना में 2 बहुएं और मासूम की दर्दनाक मौत, अंत्येष्टि के वक्त रो पड़ा पूरा गांव

Banswara Road Accident Two daughters-in-law and young child tragically died entire village wept during funeral
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.