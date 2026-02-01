Rajasthan : गुजरात के गोधरा से आकर धार्मिक प्रचार कर रहे तबलीगी जमात के 12 लोग गिरफ्तार

कलिंजरा थाने से एसआई रमेशचंद्र जाप्ते के साथ बागीदौरा कस्बे में पहुंचे। बागीदौरा में मस्जिद के पीछे की गली में तब्लीगी जमात का दल मिला। पूछताछ में उन्होंने खुद को तब्लीगी जमात, गोधरा से जुड़ा बताते हुए रमजान से पूर्व धार्मिक जागरूकता के उद्देश्य से विभिन्न गांवों में प्रचार करने की बात कही। पुलिस ने बताया कि उन्होंने थाना क्षेत्र में प्रवेश या गतिविधियों को लेकर कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी।