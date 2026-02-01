Rajasthan : गुजरात के गोधरा से आकर धार्मिक प्रचार कर रहे तबलीगी जमात के 12 लोग गिरफ्तार

बागीदौरा पुलिस चौकी में गिरफ्तार तब्लीगी जमात के लोग। (फोटो-पत्रिका)
बांसवाड़ा। बागीदौरा कस्बे में बिना पूर्व सूचना अन्य राज्य से आकर मजहब का प्रचार करने और पुलिस समझाइश के दौरान उग्र व्यवहार करने पर पुलिस ने तब्लीगी जमात से जुड़े 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों के बर्ताव से मौके पर शांतिभंग के हालात बन गए थे, जिस वजह से यह कार्रवाई की गई।
पुलिस चौकी, बागीदौरा को शुक्रवार दोपहर सूचना मिली कि गोधरा (गुजरात) से आई तब्लीगी जमात की 10-12 लोगों की टीम पिछले दो दिनों से बागीदौरा में अलग-अलग टुकड़ियों में घूम रही है।
कलिंजरा थाने से एसआई रमेशचंद्र जाप्ते के साथ बागीदौरा कस्बे में पहुंचे। बागीदौरा में मस्जिद के पीछे की गली में तब्लीगी जमात का दल मिला। पूछताछ में उन्होंने खुद को तब्लीगी जमात, गोधरा से जुड़ा बताते हुए रमजान से पूर्व धार्मिक जागरूकता के उद्देश्य से विभिन्न गांवों में प्रचार करने की बात कही। पुलिस ने बताया कि उन्होंने थाना क्षेत्र में प्रवेश या गतिविधियों को लेकर कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी।
पुलिस ने विवाद की आशंका जताते हुए उनसे समझाइश की, लेकिन इस दौरान वे आवेश में आकर बहस करने लगे। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। शांतिभंग होने की आशंका पर पुलिस ने संज्ञेय अपराध की रोकथाम के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126-170 के तहत सभी 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के बाद उन्हें पुलिस निगरानी में चौकी लाया गया। पुलिस ने उनके परिजनों को सूचना दी है।
बड़ी खबरेंView All
बांसवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग