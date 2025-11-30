SIR Update : शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, शिक्षकों तथा अन्य कार्मिकों के स्थानांतरणों पर इस डेट तक लगी रोक

राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 4 नवबंर से 4 दिसंबर तक चलेगा। मतदाता से संबंधित सूचनाएं जैसे नाम, ईपिक नंबर, पता एवं वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार भाग और क्रमांक संख्या पहले से ही भरी हुई आ रही है। मतदाता की फोटो भी गणना प्रपत्र पर छपी हुई है। बीएलओ घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे और उसे भरने में मदद करेंगे। 4 दिसंबर तक अपना गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा कराएं ताकि आसानी से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकें। इस अवधि के बाद भी आप अपना नाम दर्ज करा पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अतिरिक्त फॉर्म 6 घोषणा पत्र (घोषणा प्रपत्र ) के साथ भरना होगा।