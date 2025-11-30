Patrika LogoSwitch to English

SIR Update : शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, शिक्षकों तथा अन्य कार्मिकों के स्थानांतरणों पर इस डेट तक लगी रोक

SIR Update : राजस्थान में एसआईआर कार्य के चलते शिक्षा विभाग में शिक्षकों तथा अन्य कार्मिकों के स्थानांतरणों पर रोक लगाई गई है।

बीकानेर

Nov 30, 2025

SIR Update : राजस्थान में एसआईआर कार्य के चलते शिक्षा विभाग में शिक्षकों तथा अन्य कार्मिकों के स्थानांतरणों पर रोक लगाई गई है। इस संबंध में विभाग संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) ने सभी संयुक्त निदेशकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगाराम के आदेश के बाद संयुक्त निदेशक ने पत्र भेजा है।

आदेश में कहा गया है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुडे अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों, बीएलओ, सुपरवाइजर एवं पुनरीक्षण से जुड़े अन्य कार्मिकों के स्थानान्तरणों पर 7 फरवरी तक प्रतिबन्ध लगाया है।

अति आवश्यक मामलों में लेनी होगी अनुमति

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अवधि में अति आवश्यक मामलों में आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे। इस आदेश के आधार पर शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक ने पत्र जारी किया है।

राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026

राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 4 नवबंर से 4 दिसंबर तक चलेगा। मतदाता से संबंधित सूचनाएं जैसे नाम, ईपिक नंबर, पता एवं वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार भाग और क्रमांक संख्या पहले से ही भरी हुई आ रही है। मतदाता की फोटो भी गणना प्रपत्र पर छपी हुई है। बीएलओ घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे और उसे भरने में मदद करेंगे। 4 दिसंबर तक अपना गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा कराएं ताकि आसानी से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकें। इस अवधि के बाद भी आप अपना नाम दर्ज करा पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अतिरिक्त फॉर्म 6 घोषणा पत्र (घोषणा प्रपत्र ) के साथ भरना होगा।

30 Nov 2025 09:49 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / SIR Update : शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, शिक्षकों तथा अन्य कार्मिकों के स्थानांतरणों पर इस डेट तक लगी रोक

