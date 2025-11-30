Weather Update : 1 दिसंबर से राजस्थान में कोल्ड-वेव का IMD अलर्ट, जानें 2-3-4 दिसंबर को कैसा रहेगा मौसम?

Weather Update : राजस्थान में एक बार फिर शीतलहर का दौर लौटने वाला है। मौसम केन्द्र के अनुसार 1 दिसंबर से राजस्थान में फिर से कोल्ड-वेव चलेगी। अधिकांश शहरों में रात का तापमान चार से पांच डिग्री तक पहुंच सकता है। अगले एक सप्ताह तक मौसम मुख्यत: शुष्क रहने की संभावना है। वर्तमान में शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो रहा है, जबकि बाकी अधिकांश क्षेत्रों में यह 10 डिग्री से ऊपर और सामान्य के करीब है। आने वाले तीन दिनों में तापमान में हल्की गिरावट होगी, वहीं 2 दिसम्बर, 3 दिसम्बर से 4 दिसम्बर के दौरान शेखावाटी क्षेत्र में रात का पारा 4-5 डिग्री तक दर्ज होने की संभावना जताई है।