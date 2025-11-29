Rajasthan Education : 1 अप्रेल से शुरू होगा आगामी शिक्षा सत्र, वार्षिक परीक्षा की तिथियों में हुआ बदलाव, आदेश जारी

फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan Education : राजस्थान शिक्षा विभाग के आगामी शिक्षा सत्र 1 अप्रेल 2026 से शुरू करने के निर्णय का सीधा प्रभाव इस सत्र की होने वाली वार्षिक परीक्षाओं पर पड़ा है। अब ये परीक्षाएं पूर्व निर्धारित समय से एक माह पूर्व आयोजित की जाएगी। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने शिविरा पंचांग 2025-26 में संशोधन कर नए आदेश जारी किए हैं।
संशोधित पंचांग में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की संभावित तिथियां भी शामिल की गई हैं। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा व 12वीं बोर्ड परीक्षा की प्रस्तावित तिथियां 12 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच संपन्न करवानी होंगी।
गौरतलब है, शिक्षा विभाग अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 को 1 अप्रेल से शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके अनुरूप वर्तमान सत्र की शेष तिथियों में यह बड़ा संशोधन किया गया है। कक्षा 9 व 11वीं की परीक्षा 10 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक होगी। पहले यह 23 अप्रेल 2026 से 8 मई 2026 तक होनी थी।
इसी तरह कक्षा 5वीं व 8वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड़ राजस्थान की 10वीं तथा 12वीं बोर्ड परीक्षा की तिथियों के अनुमोदन के उपरांत तय की जा सकेगी। हालांकि, 12 मार्च से पहले परीक्षा करवानेे की अनिवार्य शर्त भी रखी गई है। पहले यह परीक्षाएं क्रमश: अप्रेल 2026 एवं मार्च 2026 में प्रस्तावित थीं।
कक्षा 3 से कक्षा 8 तक का दक्षता आधारित आंकलन एसए-3, अप्रेल 2026 की जगह मार्च 2026 में होगा। कक्षा 3, 4, 6 एवं 7 का तृतीय आकलन पहले वार्षिक परीक्षा के साथ अप्रेल 2026 में प्रस्तावित था। अब इसे मार्च 2026 में वार्षिक परीक्षा के साथ ही कराया जाएगा।
कक्षा 3, 4, 6, 7 की वार्षिक परीक्षाओं की तिथि भी बदलीं गई हैं। पहले कक्षा 3, 4, 6, 7 की वार्षिक परीक्षाएं अप्रेल-मई 2026 में प्रस्तावित थीं। अब यह मार्च 2026 में होंगी।
बड़ी खबरेंView All
डूंगरपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग