Rajasthan Education : 1 अप्रेल से शुरू होगा आगामी शिक्षा सत्र, वार्षिक परीक्षा की तिथियों में हुआ बदलाव, आदेश जारी

Rajasthan Education : राजस्थान शिक्षा विभाग के आगामी शिक्षा सत्र 1 अप्रेल 2026 से शुरू करने के निर्णय का सीधा प्रभाव इस सत्र की होने वाली वार्षिक परीक्षाओं पर पड़ा है। अब ये परीक्षाएं पूर्व निर्धारित समय से एक माह पूर्व आयोजित की जाएगी। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने शिविरा पंचांग 2025-26 में संशोधन कर नए आदेश जारी किए हैं।