Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा निदेशक का बड़ा आदेश, शिक्षक सम्मेलन की नई तारीख घोषित

Rajasthan : राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा निदेशक का बड़ा आदेश। प्रदेश के शिक्षक सम्मेलन की तारीख में बदलाव किया गया है। जानें नई डेट क्या है?

less than 1 minute read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 20, 2025

Rajasthan Director of Secondary Education Big Order teachers conference announced new date

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan : राजस्थान में राज्य स्तरीय समान अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं और प्रदेश स्तरीय शिक्षक सम्मेलन की घोषित तिथियां आमने-सामने आ गई थी, लेकिन अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बुधवार को आदेश जारी कर शिक्षक सम्मेलन की तारीख में बदलाव कर दिया है। इससे अब शिक्षक संगठनों की समस्या का निराकरण हो गया है।

ज्ञात रहे कि जून में जारी शिविरा पंचांग के अनुसार शिक्षक सम्मेलन 21-22 नवंबर निर्धारित था। लेकिन हाल ही में शिक्षा सत्र को अप्रेल से शुरू करने की घोषणा के बाद अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 20 नवंबर से करने का नया कार्यक्रम जारी कर दिया गया। यही नहीं, 21 और 22 नवंबर को कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के सामने सम्मेलन की नई तिथि तय करने की चुनौती खड़ी हो गई थी। राजस्थान पत्रिका ने 18 नवंबर के अंक में शिक्षकों की इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।

नई डेट 19 व 20 दिसंबर घोषित

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश में राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मेलन की पूर्व घोषित तिथि 21 व 22 नवंबर के स्थान पर उन्हें 19 व 20 दिसंबर कर दिया है। हालांकि शेष गतिविधियां शिविरा पंचाग सत्र 2025-26 के अनुसार ही संचालित होंगी।

अब तिथियां आपस में नहीं टकराएंगी

राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन शर्मा ने बताया कि अब तिथियां आपस में नहीं टकराएंगी। इससे शिक्षक संगठन आसानी से शिक्षक सम्मेलन कर पाएंगे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में फ्री बिजली योजना में नया अपडेट, एक माह में 2 लाख ने कराया रजिस्ट्रेशन
जयपुर
Rajasthan Free Electricity Scheme New Update one month 2 lakh people registered Energy Minister was happy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 10:54 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा निदेशक का बड़ा आदेश, शिक्षक सम्मेलन की नई तारीख घोषित

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: 10 साल की बच्ची ने रोते हुए खोला राज, ताऊजी… आप भी मेरे साथ बुरा काम करते हो; बेटे के बाद अब पिता को उम्रकैद

rape case
भरतपुर

Rajasthan : श्मशान घाट में अस्थियां लेने पहुंचे परिजन हुए हैरान, चिता की राख में मिली तांत्रिक सामग्री

भरतपुर

राजस्थान में बिजली कर्मियों का है ड्रेस कोड, सरकार देती है पैसा, फिर भी कर्मचारी-अफसर दिखाते हैं ठेंगा

Rajasthan Electricity workers dress code government provides money employees and officers defy law
भरतपुर

102 साल की दादी ने दिखाई जिंदगी की जिद, भरतपुर के RBM हॉस्पिटल ने ऐसे रचा इतिहास

भरतपुर

राजस्थान के इस BJP नेता पर पत्नी की हत्या का आरोप, ससुर बोले ‘शादी के बाद से थी थार की डिमांड’, 7 साल पहले हुई थी शादी

भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.