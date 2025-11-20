राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा निदेशक का बड़ा आदेश, शिक्षक सम्मेलन की नई तारीख घोषित

फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan : राजस्थान में राज्य स्तरीय समान अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं और प्रदेश स्तरीय शिक्षक सम्मेलन की घोषित तिथियां आमने-सामने आ गई थी, लेकिन अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बुधवार को आदेश जारी कर शिक्षक सम्मेलन की तारीख में बदलाव कर दिया है। इससे अब शिक्षक संगठनों की समस्या का निराकरण हो गया है।
ज्ञात रहे कि जून में जारी शिविरा पंचांग के अनुसार शिक्षक सम्मेलन 21-22 नवंबर निर्धारित था। लेकिन हाल ही में शिक्षा सत्र को अप्रेल से शुरू करने की घोषणा के बाद अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 20 नवंबर से करने का नया कार्यक्रम जारी कर दिया गया। यही नहीं, 21 और 22 नवंबर को कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के सामने सम्मेलन की नई तिथि तय करने की चुनौती खड़ी हो गई थी। राजस्थान पत्रिका ने 18 नवंबर के अंक में शिक्षकों की इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश में राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मेलन की पूर्व घोषित तिथि 21 व 22 नवंबर के स्थान पर उन्हें 19 व 20 दिसंबर कर दिया है। हालांकि शेष गतिविधियां शिविरा पंचाग सत्र 2025-26 के अनुसार ही संचालित होंगी।
राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन शर्मा ने बताया कि अब तिथियां आपस में नहीं टकराएंगी। इससे शिक्षक संगठन आसानी से शिक्षक सम्मेलन कर पाएंगे।
