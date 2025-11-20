Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान में फ्री बिजली योजना में नया अपडेट, एक माह में 2 लाख ने कराया रजिस्ट्रेशन, ऊर्जा मंत्री खुश

Free Electricity Scheme : राजस्थान में डेढ़ सौ यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क बिजली योजना में अभी तक 2 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर इस पर खुशी जताई।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 20, 2025

Rajasthan Free Electricity Scheme New Update one month 2 lakh people registered Energy Minister was happy

फाइल फोटो पत्रिका

Free Electricity Scheme : राजस्थान में डेढ़ सौ यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क बिजली योजना में अभी तक 2 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इन उपभोक्ताओं को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में 78 हजार की केंद्रीय सब्सिडी के साथ ही राजस्थान डिस्कॉम्स 17 हजार रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बुधवार को ऊर्जा विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।

ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना में उपभोक्ताओं के लगातार बढ़ते रूझान पर प्रसन्नता व्यक्त की है। नागर ने निर्देश दिए कि 150 यूनिट योजना में अधिक से अधिक पात्र उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन करवाकर स्वयं का रूफ टॉप सोलर लगाने के लिए प्रेरित किया जाए।

प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित करने के निर्देश

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने निर्देश दिए कि रबी के सीजन में विद्युत की संभावित मांग को देखते हुए बिजली की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखी जाए। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा अपनी इकाइयों से निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित करने तथा इससे संबंधित परियोजनाओं को गति देने के निर्देश दिए, जिससे कि पीक ऑवर्स की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।

आवश्यक परीक्षण करने के दिए निर्देश

बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने कहा कि जिन सरकारी कार्यालयों में रूफ टॉप सोलर परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध नहीं है, उनमें वर्चुअल नेट मीटरिंग तथा ग्रुप नेट मीटरिंग मॉडल के आधार पर आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को इस संबंध में आवश्यक परीक्षण करने के निर्देश दिए।

प्रदेश के 11 जिलों में आदर्श सौर ग्राम का चयन

राजस्थान डिस्कॉम्स की चेयरमैन आरती डोगरा ने बताया कि 150 यूनिट निशुल्क बिजली योजना में 13 अक्टूबर को पोर्टल के शुभारम्भ के बाद एक माह में ही 2 लाख 7 हजार 804 उपभोक्ताओं ने स्वयं का रूफ टॉप सोलर लगाने के लिए अपनी सहमति दी है। उन्होंने अवगत कराया कि पीएम सूर्य घर योजना के अन्तर्गत राज्य में 1 लाख 2 हजार 555 रूफ टॉप सोलर लगाए जा चुके हैं।

बैठक में बताया गया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 11 जिलों में आदर्श सौर ग्राम का चयन किया जा चुका है।

Published on:

20 Nov 2025 08:21 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में फ्री बिजली योजना में नया अपडेट, एक माह में 2 लाख ने कराया रजिस्ट्रेशन, ऊर्जा मंत्री खुश

