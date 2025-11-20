राजस्थान में फ्री बिजली योजना में नया अपडेट, एक माह में 2 लाख ने कराया रजिस्ट्रेशन, ऊर्जा मंत्री खुश

राजस्थान डिस्कॉम्स की चेयरमैन आरती डोगरा ने बताया कि 150 यूनिट निशुल्क बिजली योजना में 13 अक्टूबर को पोर्टल के शुभारम्भ के बाद एक माह में ही 2 लाख 7 हजार 804 उपभोक्ताओं ने स्वयं का रूफ टॉप सोलर लगाने के लिए अपनी सहमति दी है। उन्होंने अवगत कराया कि पीएम सूर्य घर योजना के अन्तर्गत राज्य में 1 लाख 2 हजार 555 रूफ टॉप सोलर लगाए जा चुके हैं।