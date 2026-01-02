ई-कॉमर्स के रास्ते साइबर ठग एक लिंक से करते खेला, ठगी की रकम से शॉपिंग, गैंग के तार नेपाल से जुड़े

जयपुर। राजधानी के साइबर पुलिस थाना आयुक्तालय ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिये संगठित साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह गिरोह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हो सकता है और ठगी से प्राप्त मोबाइल फोन व अन्य सामान नेपाल के रास्ते विदेशों में भेजा जा रहा था।