2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

ई-कॉमर्स के रास्ते साइबर ठग एक लिंक से करते खेला, ठगी की रकम से शॉपिंग, गैंग के तार नेपाल से जुड़े

जयपुर। राजधानी के साइबर पुलिस थाना आयुक्तालय ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिये संगठित साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 02, 2026

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

जयपुर। राजधानी के साइबर पुलिस थाना आयुक्तालय ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिये संगठित साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह गिरोह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हो सकता है और ठगी से प्राप्त मोबाइल फोन व अन्य सामान नेपाल के रास्ते विदेशों में भेजा जा रहा था।

पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने बताया कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव निवासी अमोल चौपड़ा और प्रताप नगर स्थित हल्दीघाटी मार्ग निवासी सक्षम खण्डेलवाल को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अमोल को जेल भेज दिया गया, जबकि सक्षम को दो दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया।

उन्होंने बताया कि एडवांस्ड क्रिमिनल इंटेलिजेंस के तहत सत्यापन के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्विगी, जेप्टो और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म के जरिये की जा रही ठगी के खिलाफ कार्रवाई की गई।

मैलिशियस लिंक से मोबाइल हैक

स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि तकनीकी जांच में सामने आया कि आरोपी आमजन को फर्जी और मैलिशियस लिंक भेजकर उनके मोबाइल फोन को हैक करते थे। हैक किए मोबाइल से पीड़ितों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जानकारी चुराकर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर महंगे मोबाइल फोन और अन्य कीमती सामान ऑर्डर किए जाते थे।

आरोपी थर्ड पार्टी एप्लिकेशन और डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट के जरिये भुगतान करते थे। वे त्वरित डिलीवरी सेवाओं, जैसे फ्लिपकार्ट मिनट का दुरुपयोग कर बेहद कम समय में सामान हासिल कर लेते थे, जिससे पीड़ित को ठगी का आभास भी नहीं होता था।

क्रिप्टोकरेंसी से छिपाते लेन-देन

डीसीपी क्राइम अभिजीत सिंह ने बताया कि अनुसंधान में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी पुलिस जांच से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से लेन-देन करते थे। ऐसे में आरोपियों को पकड़ना आसान नहीं था। तकनीकी जांच में जानकारी जुटाने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सका है। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

Jaipur: फर्जी वेबसाइट बनाकर SUV स्कैम, 6 लाख में SUV का झांसा देकर 20 करोड़ की ठगी, तकनीकी एक्सपर्ट अरेस्ट
जयपुर
ठगी केस में आरोपी तकनीकी एक्सपर्ट अरेस्ट, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 09:03 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ई-कॉमर्स के रास्ते साइबर ठग एक लिंक से करते खेला, ठगी की रकम से शॉपिंग, गैंग के तार नेपाल से जुड़े

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur News: बरसाती पानी को लेकर JDA का बड़ा प्लान, 55.5 करोड़ की लागत से जयपुर में ऐसे बढ़ेगा जलस्तर

Jaipur-Drainage-Project
जयपुर

India Bans Nimesulide : निमेसुलाइड जैसे पेनकिलर खतरनाक? राजस्थान ड्रग कंट्रोलर, डॉक्टर्स से जानिए Ban और Pain की कहानी

Exclusive Interview, India Bans Nimesulide, India Bans Nimesulide above 100mg, Drug Controller Rajasthan Ajay Phatak,
Patrika Special News

Railway : चौथ का बरवाड़ा स्टेशन पर ठहराव का तोहफा, मरुधर एक्सप्रेस का संचालन समय बदला

Railway gift Chauth ka Barwara station Stoppage Marudhar Express operating time has been changed
जयपुर

Jaipur: लंबी जद्दोजहद और खींचतान के बाद भाजपा जयपुर शहर की कार्यकारिणी घोषित, 36 पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

bjp
जयपुर

जयपुर पुलिस ने 2 महीने में MD, स्मैक, गांजा समेत इतने करोड़ का पकड़ा नशा, 152 तस्कर गिरफ्तार, विदेशी नागरिक और महिलाएं भी शामिल

Drug-Trafficking
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.