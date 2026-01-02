2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur News: बरसाती पानी को लेकर JDA का बड़ा प्लान, 55.5 करोड़ की लागत से जयपुर में ऐसे बढ़ेगा जलस्तर

Jaipur Drainage Project: बरसात का पानी जयपुर शहर में रहे, इसके लिए जेडीए एक नवाचार करने जा रहा है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 02, 2026

Jaipur-Drainage-Project

ड्रेनेज प्रोजेक्ट। फोटो: पत्रिका

जयपुर। बरसात का पानी जयपुर शहर में रहे, इसके लिए जेडीए एक नवाचार करने जा रहा है। इसकी शुरुआत कालवाड़ रोड से खिरणी फाटक होते हुए खातीपुरा तक प्रस्तावित ड्रेनेज प्रोजेक्ट में की जा रही है। जानकारों की मानें तो राजस्थान में पहली बार मॉड्यूलर वाटर हार्वेस्टिंग पिट तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इस तकनीक से बरसाती पानी का अधिकांश हिस्सा भूगर्भ में रिचार्ज होगा और शेष पानी नियंत्रित रूप से द्रव्यवती नदी तक पहुंचाया जाएगा।

हाल ही जेडीए की कार्यकारी समिति बैठक में 33 करोड़ रुपए की लागत से कालवाड़ रोड-खिरणी फाटक-खातीपुरा मार्ग पर पौने नौ किमी लंबाई में ड्रेनेज कार्य को मंजूरी दी गई है। वहीं, खातीपुरा से झोटवाड़ा होते हुए आर्मी एरिया तक 3200 मीटर लंबा ड्रेनेज कार्य पहले से प्रगतिरत है, जिस पर करीब 12.50 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत 55.5 करोड़ रुपए है।

अभी 40 हजार से अधिक आबादी है प्रभावित

इस पूरे रूट पर हर मानसून में जलभराव से परेशान रहने वाली 40 हजार से अधिक आबादी को इस वर्ष राहत मिल जाएगी। जेडीए अधिकारियों का कहना है कि मानसून से पहले काम पूरा हो जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम के पूरा होने से कालवाड़ रोड, खिरणी फाटक और खातीपुरा क्षेत्र में पानी भराव की समस्या समाप्त होगी।

ड्रेनेज के साथ जल संरक्षण

प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि इसमें ड्रेनेज के साथ वर्षा जल संरक्षण को अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है। लगभग ढाई करोड़ रुपए की लागत से मॉड्यूलर वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक को लागू किया जाएगा। कालवाड़ रोड पर ही ड्रेनेज के मुहानों पर मॉड्यूलर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, ताकि नालों में प्रवेश करने से पहले बरसाती पानी सीधे भूगर्भ में समा सके।

ऐसे होगी व्यवस्था

-खातीपुरा क्षेत्र में खुले स्थानों पर बड़े वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाए जाएंगे। ड्रेनेज में बहने वाला अधिकांश पानी इन टैंकों में संग्रहित होकर भूगर्भ में रिचार्ज होगा। ओवरफ्लो पानी खातीपुरा ओवरब्रिज के पास गणेश मंदिर क्षेत्र से होते हुए अंतत: द्रव्यवती नदी तक पहुंचेगा।
-ड्रेनेज और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निर्माण के बाद संबंधित एजेंसी को तीन वर्ष तक संचालन और रखरखाव करेगी।

सिस्टम ऐसे करेगा काम

-बारिश का पानी सतह से ड्रेनेज-पाइपों से मॉड्यूलर इकाई तक आता है।
-फिल्टरिंग के बाद पर्यावरण के अनुकूल ब्लॉक्स में प्रवेश करता है
-धीरे-धीरे पानी नीचे भूजल स्तर तक पहुंचता है
-भूजल स्थिति मजबूत होती है और भूजल पुनर्भरण होता है
यह जल स्तर को कैसे सुधारता है
-बरसाती पानी पिट के जरिए पानी सीधे मिट्टी के भीतर जाता है, जिससे जमीन के नीचे पानी की मात्रा बढ़ती है।
-इससे जलस्तर ऊपर आता है और बोरवेल से पानी की आपूर्ति बेहतर होती है।
-पानी सतह पर बहने के बजाय, इसे संरक्षित करके आगे के उपयोग में लाया जा सकता है। यह स्थानीय पानी संकट को कम करता है।
-जलभराव वाले क्षेत्रों में पानी आसानी से निकल जाता है और जलभराव से लोगों को राहत मिलेगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में यहां तैयार हो रहा देश का पहला हाई स्पीड ट्रायल ट्रैक, 230KM प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन
नागौर
High-speed-trial-track

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 09:07 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur News: बरसाती पानी को लेकर JDA का बड़ा प्लान, 55.5 करोड़ की लागत से जयपुर में ऐसे बढ़ेगा जलस्तर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ई-कॉमर्स के रास्ते साइबर ठग एक लिंक से करते खेला, ठगी की रकम से शॉपिंग, गैंग के तार नेपाल से जुड़े

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

India Bans Nimesulide : निमेसुलाइड जैसे पेनकिलर खतरनाक? राजस्थान ड्रग कंट्रोलर, डॉक्टर्स से जानिए Ban और Pain की कहानी

Exclusive Interview, India Bans Nimesulide, India Bans Nimesulide above 100mg, Drug Controller Rajasthan Ajay Phatak,
Patrika Special News

Railway : चौथ का बरवाड़ा स्टेशन पर ठहराव का तोहफा, मरुधर एक्सप्रेस का संचालन समय बदला

Railway gift Chauth ka Barwara station Stoppage Marudhar Express operating time has been changed
जयपुर

Jaipur: लंबी जद्दोजहद और खींचतान के बाद भाजपा जयपुर शहर की कार्यकारिणी घोषित, 36 पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

bjp
जयपुर

जयपुर पुलिस ने 2 महीने में MD, स्मैक, गांजा समेत इतने करोड़ का पकड़ा नशा, 152 तस्कर गिरफ्तार, विदेशी नागरिक और महिलाएं भी शामिल

Drug-Trafficking
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.