Jaipur News: बरसाती पानी को लेकर JDA का बड़ा प्लान, 55.5 करोड़ की लागत से जयपुर में ऐसे बढ़ेगा जलस्तर

-बारिश का पानी सतह से ड्रेनेज-पाइपों से मॉड्यूलर इकाई तक आता है।

-फिल्टरिंग के बाद पर्यावरण के अनुकूल ब्लॉक्स में प्रवेश करता है

-धीरे-धीरे पानी नीचे भूजल स्तर तक पहुंचता है

-भूजल स्थिति मजबूत होती है और भूजल पुनर्भरण होता है

यह जल स्तर को कैसे सुधारता है

-बरसाती पानी पिट के जरिए पानी सीधे मिट्टी के भीतर जाता है, जिससे जमीन के नीचे पानी की मात्रा बढ़ती है।

-इससे जलस्तर ऊपर आता है और बोरवेल से पानी की आपूर्ति बेहतर होती है।

-पानी सतह पर बहने के बजाय, इसे संरक्षित करके आगे के उपयोग में लाया जा सकता है। यह स्थानीय पानी संकट को कम करता है।

-जलभराव वाले क्षेत्रों में पानी आसानी से निकल जाता है और जलभराव से लोगों को राहत मिलेगी।