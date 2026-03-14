Muhana Mandi : थोक मंडी में आज नींबू हो रहा महंगा, बारीक हरि मिर्ची व टमाटर के दामों में आ रही गिरावट

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज नींबू महंगा बिका तो बारीक हरी मिर्ची व टमाटर के दामों में गिरावट देखी गई। वहीं ​भिंडी और ग्वार फली के दाम आज यथावत रहे। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम सामान्य रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू व प्याज के दाम स्थिर रहे तो आज लहसुन के दामों में उछाल देखा गया। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 30 से 120 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।