WhatsApp E-Mitra: व्हाट्सऐप पर मिलेगी ई-मित्र की 100 सरकारी सेवाएं, ‘हाय-हेलो’ लिखकर हो जाएगा काम, जानें पूरा प्रोसेस

इस सेवा के शुरू होने के बाद नागरिकों को किसी वेबसाइट या पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं होगी। विभाग इस सेवा को प्रदेशभर में लागू करने के बाद लोगों के यूजर एक्सपीरियंस (अनुभव) का भी फॉलोअप करेगा। इसके आधार पर सुधार और नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। बताया जा रहा है कि अगले दो माह में यह लागू हो जाएंगी।