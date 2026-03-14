खुशखबरी: मुख्यमंत्री जन आवास योजना में बड़ी राहत, सड़क-पानी-बिजली भी देगी राजस्थान सरकार, किस्तों का ब्याज और पेनल्टी माफ

अब ऐसी योजनाओं में बाहरी विकास कार्यों की लागत का आकलन कर संबंधित नगरीय निकाय अपने बजट से सड़क, पानी और बिजली जैसी सुविधाएं विकसित कराएंगे, ताकि लोग वहां बस सकें। नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय ऐसे समय लिया गया जब जन आवास नीति में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है और नई नीति जल्द जारी होने की संभावना है।