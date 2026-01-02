2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

जयपुर

Jaipur: लंबी जद्दोजहद और खींचतान के बाद भाजपा जयपुर शहर की कार्यकारिणी घोषित, 36 पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

Rajasthan BJP: लंबी जद्दोजहद, खींचतान और सिफारिशों के बाद आखिरकार भाजपा जयपुर शहर की कार्यकारिणी गुरुवार देर रात घोषित कर दी गई।

जयपुर

Anil Prajapat

Jan 02, 2026

भाजपा। फोटो: पत्रिका

जयपुर। लंबी जद्दोजहद, खींचतान और सिफारिशों के बाद आखिरकार भाजपा जयपुर शहर की कार्यकारिणी गुरुवार देर रात घोषित कर दी गई। 36 पदाधिकारियों की इस कार्यकारिणी में स्थानीय विधायकों, सांसदों और प्रभावशाली नेताओं के करीबी चेहरों को साधने की साफ कोशिश दिखती है। पार्टी ने एक ओर जातिगत संतुलन साधने का प्रयास किया है, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे नाम भी शामिल किए हैं, जिनका संगठनात्मक योगदान जमीनी कार्यकर्ताओं की तुलना में सीमित रहा है। यही कारण है कि सूची सामने आते ही भीतरखाने असंतोष की आशंका भी बन रही है।

कार्यकारिणी में 7 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 7 मंत्री, एक कार्यालय मंत्री और दो सह कार्यालय मंत्री बनाए गए हैं। साथ ही 7 प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर शहरी राजनीति में मीडिया और नैरेटिव मैनेजमेंट को भी मजबूत करने की कोशिश की गई है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम ‘मन की बात’ के नाम से अलग प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसे सीधे केंद्र के एजेंडे से संगठन को जोड़ने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इनमें दस महिला शक्ति शामिल हैं।

जयपुर शहर अध्यक्ष अमित गोयल ने अपनी नियुक्ति के करीब दस महीने बाद यह सूची जारी की है। इससे पहले अगस्त में सूची लीक होने और उसमें कथित सिफारिशी नाम सामने आने से पार्टी को किरकिरी झेलनी पड़ी थी। विवाद बढ़ने पर सोशल मीडिया से सूची हटानी पड़ी थी, जिसके बाद संगठन दबाव में आ गया था। उस समय 34 नाम की सूची वायरल हुई थी।

ये है कार्यकारिणी

उपाध्यक्ष: ब्रह्म कुमार सैनी, हिरेन मिश्रा, सुरेश गुर्जर, सुरेन्द्र पुरुवंशी, अजय यादव, शैलेन्द्र शर्मा, निर्मल शर्मा
महामंत्री: नवरतन नराणिया, रेखा राठौड, राजेश ताम्बी
मंत्री: विजय शर्मा, जी राम मीणा, अंजना सैन, भवानी शर्मा, प्रिया ज्ञानानी, रश्मि सैनी, नीलु जांगिड़ (शर्मा)
कार्यालय मंत्री: क्षमा अग्रवाल
सह कार्यालय मंत्री: कमलेश जयसवाल, दुर्गा कटारिया
प्रवक्ता: मनदीप सिंह हुडील, महेन्द्र यादव (झोटवाड़ा), कृष्ण मुरारी पारीक, निर्मल सैनी, विजय शर्मा (काका), युवराज सिंह, कमल स्वामी
आइटी संयोजक: राजेश गौतम
मन की बात संयोजक: राजेश शर्मा
मन की बात सह संयोजक: जूही केडिया, रेखा तिवाड़ी
सोशल मीडिया संयोजक: मनीष शर्मा
सोशल मीडिया सह संयोजक: राज सिंह राठौड़, राजेश कुमावत
प्रकोष्ठ संयोजक: प्रेम जैन, देवेन्द्र सिंह (शंटी)
मीडिया संयोजक: भारती खंडेलवाल
मीडिया सहसंयोजक: नयन मधानी

