Bharatpur News : भजनलाल के गुरु महंत रामदास का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए सीएम

Bharatpur News : भरतपुर के सेवर स्थित लुधावई बड़ा हनुमान मंदिर के महंत रामदास महाराज का निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। सीएम भजन लाल शर्मा अंतिम संस्कार में शामिल हुए और पुष्प चक्रअर्पित किया। सीएम भजनलाल शर्मा महंत राम दास महाराज को अपना गुरु मानते थे, वे हर गुरु पूर्णिमा को उनकी पूजा करते थे और परिवार के साथ आशीर्वाद लेते थे। सीएम शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और जयपुर रवाना हो गए। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर एमएसजे मैदान में उतरा था। इसके बाद का हेलीकॉप्टर बांसी पहुंच गया। वहां से वे जयपुर के लिए रवाना हो गए।