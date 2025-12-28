Success Story : शादी के बाद भी नीरू सोनी ने पूरा किया अपना सपना, एमए में टॉप कर पूरे श्रीगंगानगर का नाम किया रोशन

Success Story : शादी, जिम्मेदारियां और गोद में नन्हीं बच्ची। कई बार लगा कि अब किताबें मेरे लिए नहीं रहीं, लेकिन मन के किसी कोने में एक आवाज थी, कोशिश मत छोड़ो। ये शब्द उस बेटी के हैं, जिसने अपनी सफलता की चमक से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे श्रीगंगानगर का नाम रोशन किया है। यह कहानी है 32 वर्षीय नीरू सोनी की, जिन्होंने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के 10वें दीक्षांत समारोह में एम.ए. समाजशास्त्र में 72.88 प्रतिशत अंक लाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।