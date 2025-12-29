29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Bharatpur Accident: परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, गर्भवती बहन और मासूम भांजे के बाद भाई ने भी तोड़ा दम

सेवर थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां खत्म कर दीं। गर्भवती महिला और उसके मासूम बेटे के बाद चार दिन तक जिंदगी से जूझता रहा भाई भी जयपुर में दम तोड़ गया।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 29, 2025

Car-bike accident, Car-bike accident in Bharatpur, Car-bike accident in Rajasthan, Bharatpur car-bike accident, Bharatpur news

प्रतीकात्मक तस्वीर

भरतपुर। सड़क हादसे ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां पल भर में छीन लीं। गर्भवती बहन और चार साल के मासूम भांजे की मौत के सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा भाई भी जिंदगी की जंग हार गया। चार दिन तक जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौत से लड़ने के बाद उसने भी दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है।

घटना 25 दिसंबर की शाम करीब 4 बजे सेवर थाना क्षेत्र के पंजाबी के नगला मोड़ पर हुई। गांगरसौली थाना क्षेत्र के नदबई निवासी विनीत अपनी बहन मनीषा (29) को इलाज के लिए भरतपुर के आरबीएम अस्पताल लेकर आया था।

पांच माह की गर्भवती थी मनीषा

मनीषा पांच माह की गर्भवती थी और उसके साथ उसका चार साल का बेटा वंश भी था। डॉक्टर को दिखाने के बाद विनीत अपनी बहन और भांजे को बाइक से उसके ससुराल ओंडेल जाट गांव छोड़ने के लिए निकला था। परिवार को क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा।

कार ने मारी थी टक्कर

रास्ते में पंजाबी के नगला मोड़ पर सामने से तेज रफ्तार में आ रही एक कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक करीब दस फीट दूर जाकर गिरी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और तीनों को आरबीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मनीषा और उसके मासूम बेटे वंश को मृत घोषित कर दिया।

यह वीडियो भी देखें

पुलिस ने जब्त की कार

विनीत की हालत नाजुक होने पर उसे जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया। चार दिन तक विनीत जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। परिजन हर पल उसके ठीक होने की दुआ करते रहे, लेकिन उसने भी दम तोड़ दिया। एक ही हादसे में बहन, भांजे और अब भाई की मौत ने परिवार को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया है। सेवर थाना पुलिस ने टक्कर मारने वाली कार को जब्त कर लिया है।

ये भी पढ़ें

Save Aravalli: अरावली हिल्स को लेकर बड़ा अपडेट, अपने ही आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, नई कमेटी का होगा गठन
जयपुर
Supreme Court

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 03:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur Accident: परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, गर्भवती बहन और मासूम भांजे के बाद भाई ने भी तोड़ा दम

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भरतपुर : कार सवार युवकों ने युवती को गाड़ी से फेंका बाहर, नशे की हालत में जमकर मचाया उत्पात

Bharatpur
भरतपुर

Bharatpur News : भजनलाल के गुरु महंत रामदास का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए सीएम

Bharatpur Ludhawai Bara Hanuman Temple Mahant Ramdas passed away CM Bhajanlal attended funeral
भरतपुर

Govardhan Parikrama : भक्ति के रंग में डूबे सीएम भजनलाल के परिजन, पत्नी-बेटे ने की दंडवत परिक्रमा

Rajasthan CM Bhajanlal family members Immersed in devotion wife and son performed prostration Govardhan Parikrama
भरतपुर

विधायक नौक्षम चौधरी ने अफसरों को फटकारा, बोलीं- जनता प्यासी तो मेरे दफ्तर का कनेक्शन भी काटो

MLA Nauksham Chaudhary
भरतपुर

Bharatpur : भुसावर में हरी मिर्च की पैदावार ने बदली किसानों की किस्मत, जमकर हो रही है कमाई

Bharatpur Bhusawar Chili cultivation changed farmers fortunes leading to substantial earnings
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.