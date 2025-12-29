Bharatpur Accident: परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, गर्भवती बहन और मासूम भांजे के बाद भाई ने भी तोड़ा दम

विनीत की हालत नाजुक होने पर उसे जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया। चार दिन तक विनीत जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। परिजन हर पल उसके ठीक होने की दुआ करते रहे, लेकिन उसने भी दम तोड़ दिया। एक ही हादसे में बहन, भांजे और अब भाई की मौत ने परिवार को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया है। सेवर थाना पुलिस ने टक्कर मारने वाली कार को जब्त कर लिया है।