Bharatpur Accident: परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, गर्भवती बहन और मासूम भांजे के बाद भाई ने भी तोड़ा दम

भरतपुर। सड़क हादसे ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां पल भर में छीन लीं। गर्भवती बहन और चार साल के मासूम भांजे की मौत के सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा भाई भी जिंदगी की जंग हार गया। चार दिन तक जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौत से लड़ने के बाद उसने भी दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है।
घटना 25 दिसंबर की शाम करीब 4 बजे सेवर थाना क्षेत्र के पंजाबी के नगला मोड़ पर हुई। गांगरसौली थाना क्षेत्र के नदबई निवासी विनीत अपनी बहन मनीषा (29) को इलाज के लिए भरतपुर के आरबीएम अस्पताल लेकर आया था।
मनीषा पांच माह की गर्भवती थी और उसके साथ उसका चार साल का बेटा वंश भी था। डॉक्टर को दिखाने के बाद विनीत अपनी बहन और भांजे को बाइक से उसके ससुराल ओंडेल जाट गांव छोड़ने के लिए निकला था। परिवार को क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा।
रास्ते में पंजाबी के नगला मोड़ पर सामने से तेज रफ्तार में आ रही एक कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक करीब दस फीट दूर जाकर गिरी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और तीनों को आरबीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मनीषा और उसके मासूम बेटे वंश को मृत घोषित कर दिया।
विनीत की हालत नाजुक होने पर उसे जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया। चार दिन तक विनीत जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। परिजन हर पल उसके ठीक होने की दुआ करते रहे, लेकिन उसने भी दम तोड़ दिया। एक ही हादसे में बहन, भांजे और अब भाई की मौत ने परिवार को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया है। सेवर थाना पुलिस ने टक्कर मारने वाली कार को जब्त कर लिया है।
