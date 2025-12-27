विधायक नौक्षम चौधरी ने अफसरों को फटकारा, बोलीं- जनता प्यासी तो मेरे दफ्तर का कनेक्शन भी काटो

विधायक नौक्षम चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अगले ही दिन सभी वार्डों का दौरा कर वास्तविक स्थिति की जांच करें और पानी की समस्या का तत्काल समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा, कागजी रिपोर्ट और फाइलों से विकास नहीं होता, बल्कि जनता को बुनियादी सुविधाएं मिलना ही असली विकास है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि किसी भी हाल में आमजन को परेशानी नहीं होनी चाहिए।