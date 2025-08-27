MLA नौक्षम चौधरी के बयान पर BJP ने मांगा स्पष्टीकरण, मदन राठौड़ बोले- चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कांग्रेस करती है

बीजेपी विधायक नौक्षम चौधरी के वीडियो को शेयर करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि भाजपा सत्ता के दुरुपयोग से लोकतंत्र की हत्या कैसे करती है। भाजपा विधायक ज़ुबानी सुनिए। जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही है उसकी साक्ष्य खुद सत्ताधारी दल की विधायक दे रही हैं। कामां से भाजपा विधायक नौक्षम चौधरी ने स्वीकार किया है कि भरतपुर में कांग्रेस से जुड़े प्रधानों को मनगढ़ंत आरोप लगाकर पद से हटाया है और नियमों को ताक पर रखकर बहुमत के खिलाफ उनकी जगह भाजपा से जुड़े प्रधानों को बैठा दिया गया।