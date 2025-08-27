Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

MLA नौक्षम चौधरी के बयान पर BJP ने मांगा स्पष्टीकरण, मदन राठौड़ बोले- चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कांग्रेस करती है

कामां से बीजेपी विधायक नौक्षम चौधरी के बयान को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 27, 2025

madan rathore and Naukshm Chaudhary
Photo- Patrika Network (File Photo)

Rajasthan Politics: डीग जिले के कामां से बीजेपी विधायक नौक्षम चौधरी के बयान के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। गौरतलब है कि नौक्षम चौधरी ने भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की तमाम विधानसभाओं में कांग्रेस के प्रधानों को हटाकर भाजपा समर्थित प्रधानों को बिठाये जाने का आरोप लगाया। जिसे लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला।

पार्टी ने MLA के बयान पर मांगी जानकारी

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि विधायक ने जो भी बयान दिए हैं, उसे लेकर उनसे जानकारी मांगी गई है। पार्टी विधायक को समझाएगी कि किस तरह से बोलना चाहिए। अगर कहीं कुछ कमी है तो उसको भी ठीक करेंगे। डोटासरा के आरोपों पर उन्होंने कहा कि भाजपा का आचरण और परम्परा नहीं है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि को हटाकर किसी और को पद पर बिठाया जाए। चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कांग्रेस करती है।

dotasara

बीजेपी विधायक नौक्षम चौधरी के वीडियो को शेयर करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि भाजपा सत्ता के दुरुपयोग से लोकतंत्र की हत्या कैसे करती है। भाजपा विधायक ज़ुबानी सुनिए। जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही है उसकी साक्ष्य खुद सत्ताधारी दल की विधायक दे रही हैं। कामां से भाजपा विधायक नौक्षम चौधरी ने स्वीकार किया है कि भरतपुर में कांग्रेस से जुड़े प्रधानों को मनगढ़ंत आरोप लगाकर पद से हटाया है और नियमों को ताक पर रखकर बहुमत के खिलाफ उनकी जगह भाजपा से जुड़े प्रधानों को बैठा दिया गया।

डोटासरा ने सरकार पर साधा निशाना

उन्होंने आगे कहा था कि भाजपा ने इसे अपनी परंपरा बना लिया तो सरकार बदलते ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाना सामान्य हो जाएगा। जिससे लोकतंत्र का पूरा ढांचा ढह सकता है और जनता के वोट की कोई कीमत नहीं बचेगी। क्या भाजपा के लिए कानून और संविधान का अब कोई महत्व नहीं रह गया है? क्या भाजपा नेताओं को लगता है कि वह हमेशा सत्ता में रहेंगे? भाजपा नेताओं को सोचना चाहिए कि 3 साल बाद सरकार बदलेगी तब उनकी स्थिति क्या होगी?

बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल

बता दें कि बीजेपी विधायक नौक्षम चौधरी ने वायरल वीडियो में भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की तमाम विधानसभाओं में कांग्रेस के प्रधानों को हटाकर भाजपा समर्थित प्रधानों को बिठाये जाने की बात कही रही हैं। उन्होंने कहा कि आप भी अपने समाज में से नगर विधानसभा क्षेत्र में किसी को भी प्रधान बनाएं, मैं आपके साथ हूं, ताकि हम भी शान से कह सकें कि देखो हमने भी कांग्रेस के बनाए सभी प्रधानों को हटाकर भाजपा समर्थित प्रधानों को लगाया है।

27 Aug 2025 10:42 pm

