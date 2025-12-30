जयपुर : छात्रा अमायरा मौत मामले में CBSE की बड़ी कार्रवाई, नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द

जयपुर। छात्रा अमायरा की मौत से जुड़े मामले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने नीरजा मोदी स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की मान्यता रद्द कर दी है। यह फैसला बोर्ड द्वारा गठित दो सदस्यीय तथ्य-जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया, जिसमें स्कूल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही उजागर हुई। हालांकि, छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को देखते हुए बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के वर्तमान विद्यार्थियों को सत्र 2025-26 में उसी स्कूल से बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी है, जबकि किसी भी कक्षा में नए प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।