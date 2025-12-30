30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर : छात्रा अमायरा मौत मामले में CBSE की बड़ी कार्रवाई, नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द

जयपुर के नामी नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा अमायरा की हुई मौत मामले में CBSE ने बड़ी कार्रवाई की है। बोर्ड ने स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। हालांकि, 10वीं-12वीं के छात्र बोर्ड की परीक्षा दे सकेंगे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Dec 30, 2025

Amyra death case

फोटो-पत्रिका

जयपुर। छात्रा अमायरा की मौत से जुड़े मामले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने नीरजा मोदी स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की मान्यता रद्द कर दी है। यह फैसला बोर्ड द्वारा गठित दो सदस्यीय तथ्य-जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया, जिसमें स्कूल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही उजागर हुई। हालांकि, छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को देखते हुए बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के वर्तमान विद्यार्थियों को सत्र 2025-26 में उसी स्कूल से बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी है, जबकि किसी भी कक्षा में नए प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

CBSE की जांच में सामने आया कि स्कूल परिसर में छात्र सुरक्षा से जुड़ी बुनियादी व्यवस्थाएं बेहद कमजोर थीं। CCTV कैमरों की संख्या और कवरेज अपर्याप्त पाई गई, जिससे निगरानी व्यवस्था प्रभावी नहीं थी। ऊंची मंजिलों पर सेफ्टी नेट या मजबूत रेलिंग जैसी आवश्यक सुरक्षा सुविधाएं मौजूद नहीं थीं। इसके अलावा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर काउंसलिंग सिस्टम भी प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहा था। एंटी-बुलिंग, POCSO और चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटियां केवल औपचारिक रूप से गठित थीं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी सक्रियता नहीं दिखी।

छात्र नहीं पहनते थे ID कार्ड

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि छात्रों और स्टाफ द्वारा ID कार्ड न पहनने से पहचान और निगरानी व्यवस्था कमजोर बनी रही। प्रत्येक फ्लोर पर पर्याप्त स्टाफ की तैनाती नहीं होना भी बड़ी प्रशासनिक चूक मानी गई। इन सभी कमियों को छात्रा की मौत से जुड़े अहम कारकों के रूप में देखा गया है।

खून के धब्बे साफ करने को माना गंभीर

CBSE ने एक और गंभीर पहलू की ओर इशारा किया है। घटना के बाद मौके से खून के धब्बे साफ किए जाने की बात सामने आई, जिससे फोरेंसिक जांच प्रभावित हुई। बोर्ड ने इसे अत्यंत गंभीर मानते हुए जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।

बोर्ड ने 20 नवंबर को जारी किया था नोटिस

बोर्ड ने बताया कि 20 नवंबर 2025 को स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन स्कूल की ओर से दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला कि यदि तय सुरक्षा, निगरानी और काउंसलिंग प्रोटोकॉल का पालन किया जाता, तो हादसा टल सकता था। इस आधार पर CBSE ने एफिलिएशन बायलॉज के कई प्रावधानों के उल्लंघन का हवाला देते हुए मान्यता रद्द की।

9वीं और 11वीं के छात्र होंगे स्थानांतरित

आदेश के अनुसार सत्र 2026-27 से कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों को अन्य नजदीकी CBSE स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं नीरजा मोदी स्कूल सत्र 2027-28 में ही दोबारा संबद्धता के लिए आवेदन कर सकेगा, वह भी सभी सुरक्षा और छात्र संरक्षण मानकों को पूरी तरह लागू करने के बाद। CBSE की यह कार्रवाई स्कूलों के लिए छात्र सुरक्षा को लेकर एक सख्त संदेश मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें

Amayra Death Case: नींद उड़ी, दर्द बढ़ा- अमायरा का चेहरा सामने आ जाता है; परिवार का आरोप, स्कूल कुछ तो छिपा रहा है
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Dec 2025 11:09 pm

Published on:

30 Dec 2025 11:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर : छात्रा अमायरा मौत मामले में CBSE की बड़ी कार्रवाई, नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan DGP Meeting: डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने जयपुर रेंज की ली बैठक, हार्डकोर अपराधियों को लेकर दिए कड़े निर्देश

DGP Meeting
जयपुर

दो बड़ी भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करने वाला इनामी अभ्यर्थी गिरफ्तार

जयपुर

शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्ती, रात 2 बजे तक चलेगा विशेष चेकिंग अभियान

जयपुर

अपराधियों पर सख्ती, आमजन से संवेदनशीलता ही बने राजस्थान पुलिस की पहचान: डीजीपी

जयपुर

Rajasthan Cabinet Meeting : स्क्रैपिंग नीति से रिफाइनरी तक, CM भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट बैठक में लिए बड़े फैसले

Cabinet meeting, Rajasthan cabinet meeting, Rajasthan government cabinet meeting, CM Bhajanlal Sharma, scrapping policy, scrapping policy in Rajasthan, Pachpadra refinery, PM Modi, Jaipur news, Rajasthan news, कैबिनेट बैठक, राजस्थान कैबिनेट बैठक, राजस्थान सरकार कैबिनेट बैठक, सीएम भजनलाल शर्मा, स्क्रैपिंग नीति, स्क्रैपिंग नीति इन राजस्थान, पचपदरा रिफाइनरी, पीएम मोदी, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.