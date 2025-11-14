Amayra Death Case: नींद उड़ी, दर्द बढ़ा- अमायरा का चेहरा सामने आ जाता है; परिवार का आरोप, स्कूल कुछ तो छिपा रहा है

Neerja Modi School student suicide case: नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा की आत्महत्या के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम स्कूल पहुंची। टीम ने छात्रा के अभिभावकों और स्कूल प्रशासन से बात की। उन्होंने पूरे घटनाक्रम का मुआयना किया। टीम इसके बाद जिला कलक्ट्रेट पहुंची। वहां टीम ने जिला प्रशासन, शिक्षा, पुलिस और चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की। टीम ने छात्रा के आत्महत्या प्रकरण में अभी तक की जांच को लेकर सवाल किए। उन्होंने हर अधिकारी से बात की। इससे पहले परिजन ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर टीम को जानकारी दी।

डीसीपी (साउथ) राजर्षिराज वर्मा ने बताया कि पुलिस ने छात्रा के माता-पिता से कई बार बातचीत की है। साथ ही स्कूल टीचर और छात्रों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने जांच पूरी कर ली है और पुलिस की जांच जारी है।