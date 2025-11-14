Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली ब्लास्ट

Amayra Death Case: नींद उड़ी, दर्द बढ़ा- अमायरा का चेहरा सामने आ जाता है; परिवार का आरोप, स्कूल कुछ तो छिपा रहा है

नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा की आत्महत्या के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम स्कूल पहुंची। टीम ने छात्रा के अभिभावकों और स्कूल प्रशासन से बात की। उन्होंने पूरे घटनाक्रम का मुआयना किया।

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Nov 14, 2025

Play video

अमायरा के परिजनों ने साझा की अपनी पीड़ा, पत्रिका फोटो

Neerja Modi School student suicide case: नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा की आत्महत्या के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम स्कूल पहुंची। टीम ने छात्रा के अभिभावकों और स्कूल प्रशासन से बात की। उन्होंने पूरे घटनाक्रम का मुआयना किया। टीम इसके बाद जिला कलक्ट्रेट पहुंची। वहां टीम ने जिला प्रशासन, शिक्षा, पुलिस और चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की। टीम ने छात्रा के आत्महत्या प्रकरण में अभी तक की जांच को लेकर सवाल किए। उन्होंने हर अधिकारी से बात की। इससे पहले परिजन ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर टीम को जानकारी दी।
डीसीपी (साउथ) राजर्षिराज वर्मा ने बताया कि पुलिस ने छात्रा के माता-पिता से कई बार बातचीत की है। साथ ही स्कूल टीचर और छात्रों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने जांच पूरी कर ली है और पुलिस की जांच जारी है।

नींद की गोलियां भी अब बेअसर

13 दिन बीत गए, हर दिन इसी उम्मीद में रहते हैं कि आज अमायरा के मामले में कार्रवाई आगे बढ़ेगी… लेकिन कुछ नया नहीं होता। नींद की गोलियां खानी पड़ती है, फिर भी नींद नहीं आती। अमायरा का चेहरा सामने आ जाता है। कुछ इस तरह अपनी पीड़ा परिजन ने गुरुवार को पत्रिका से साझा की।

उनका आरोप है कि डेढ़ साल में उन्होंने अमायरा की परेशानियों को लेकर स्कूल प्रशासन से 6 बार शिकायतें कीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमायरा के पिता विजय कुमार ने बताया कि साल 2024 में मई और जुलाई, जबकि 2025 में जनवरी, सितंबर में दो बार और अक्टूबर में स्कूल प्रशासन को अवगत कराया कि अमायरा बुलिंग समेत अन्य समस्याओं से जूझ रही है। लेकिन स्कूल ने शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। मामा साहिल देव ने आरोप लगाया कि आत्महत्या वाले दिन की फुटेज देखकर स्कूल प्रशासन रटे-रटाए जवाब दे रहा है।

परिजन बोले, कुछ तो है जो स्कूल छिपा रहा

अमायरा के पिता विजय ने बताया कि स्कूल टीचर और अमायरा के बीच कक्षा में बातचीत हुई। जब उनसे पूछा कि अमायरा क्या कह रही थी तो वह कभी कुछ बताती हैं और कभी कुछ। यहां तक कि बातचीत के दौरान बच्चे भी शॉक्ड दिख रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा उन्होंने क्या कह दिया जिससे बच्चे भी शॉक्ड हो रहे थे तो उनका कहना था कि अमायरा से कहा था कि फुटबॉल नहीं खेलेगी। परिजन का आरोप है कि कुछ तो है जिसे स्कूल प्रशासन छिपा रहा है।

Published on:

14 Nov 2025 07:33 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Amayra Death Case: नींद उड़ी, दर्द बढ़ा- अमायरा का चेहरा सामने आ जाता है; परिवार का आरोप, स्कूल कुछ तो छिपा रहा है

