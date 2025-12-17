17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

Dungarpur : धोलागढ़ में ओपन वालीबॉल प्रतियोगिता शुरू, आज होंगे ग्रुप C और D के टीमों में मैच

Dungarpur : डूंगरपुर में श्रीअघोर पशुपतिपीठ धोलागढ़ झल्लारा में ओपन वालीबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। बुधवार को ग्रुप सी और डी के टीमों में मैच होंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 17, 2025

Dungarpur Dholagarh open volleyball tournament has started matches between teams from Groups C and D today

मैच देखते अतिथिगण। फोटो पत्रिका

Dungarpur : डूंगरपुर में श्रीअघोर पशुपतिपीठ धोलागढ़ झल्लारा में ओपन वालीबॉल प्रतियोगिता मंगलवार से शुरू हुई। मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री हेमंत मीणा थे। अध्यक्षता धाम के महंत योगी प्रकाशनाथ ने की।

विशिष्ट अतिथि रुद्रवाहिनी संघ युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैयालाल मीणा, पुलिस अधीक्षक सलू्बर राजेश कुमार यादव, तहसीलदार मयूर शर्मा, कांग्रेस लॉक अध्यक्ष महेंद्रसिंह, रुद्र वाहिनी संघ के प्रदेशाध्यक्ष मनोहर सिंह नानगा, युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रिंस कटारा, झल्लारा थानाधिकारी जयकिशन फुलारिया थे।

पुलिस लाइन रहा विजेता

खेल समिति अध्यक्ष महिपाल सिंह ने बताया कि मंगलवार को ग्रुप ए के पुलिस लाइन और ग्रुप बी डांगी खेडा के बीच उद्घाटन मैच खेला। इसमें पुलिस लाइन विजेता रहा।

प्रतियोगिता में कुल 32 टीमें ले रही हैं हिस्सा

इसी क्रम में मोटागांव और बाना, लसाडा और गोपीनाथ का गड़ा, माडंव और बामणिया सलूम्बर के बीच मुकाबले हुए। इस प्रतियोगिता में कुल 32 टीमें भाग ले रही हैं।

शुक्रवार को होगा प्रतियोगिता का समापन

वहीं, बुधवार को ग्रुप सी और डी के टीमों में मैच होंगे। वहीं, प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को होगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : अब बिना दस्तावेज मिलेगा सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज, सीएम भजनलाल ने दी सहमति
भरतपुर
Rajasthan government hospitals free treatment without documents CM Bhajanlal given approval

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 02:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Dungarpur : धोलागढ़ में ओपन वालीबॉल प्रतियोगिता शुरू, आज होंगे ग्रुप C और D के टीमों में मैच

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: राजस्थान में रहस्यमय ढंग से गायब हुई 4 दिन की बच्ची, घर से कुछ दूरी पर मिला कटा हुआ सिर, गांव में दहशत

Dungarpur News, Rajasthan News, Wild Animal Attack, Wild Animal Attack in Dungarpur, Wild Animal News
डूंगरपुर

Rajasthan Religious Conversion : बिछीवाड़ा चर्च में धर्मांतरण का आरोप, हिन्दू संगठनों का विरोध-प्रदर्शन

Rajasthan Bichiwada church religious conversion Allegations Hindu organizations protest at church and police station
डूंगरपुर

Rajasthan Railway : वंदे भारत ट्रेन अगर मुंबई वाया बड़ौदा से जुड़े, तो लगेंगे विकास को पंख

Rajasthan Railway Vande Bharat Connecting Mumbai via Vadodara will give wings to Dungarpur development
डूंगरपुर

Rajasthan News : दूल्हे को दुल्हन के भाई ने कमरे में ले जाकर बेरहमी से पीटा, बिना शादी लौटी बारात

डूंगरपुर

डूंगरपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, अफसरों ने समझाया, आश्वासन के बाद 19वें दिन धरना हुआ समाप्त

Dungarpur Congress workers Violent protests and sit-in demonstration ended on 19th day after receiving assurances
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.