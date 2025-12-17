Dungarpur : धोलागढ़ में ओपन वालीबॉल प्रतियोगिता शुरू, आज होंगे ग्रुप C और D के टीमों में मैच

मैच देखते अतिथिगण। फोटो पत्रिका
Dungarpur : डूंगरपुर में श्रीअघोर पशुपतिपीठ धोलागढ़ झल्लारा में ओपन वालीबॉल प्रतियोगिता मंगलवार से शुरू हुई। मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री हेमंत मीणा थे। अध्यक्षता धाम के महंत योगी प्रकाशनाथ ने की।
विशिष्ट अतिथि रुद्रवाहिनी संघ युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैयालाल मीणा, पुलिस अधीक्षक सलू्बर राजेश कुमार यादव, तहसीलदार मयूर शर्मा, कांग्रेस लॉक अध्यक्ष महेंद्रसिंह, रुद्र वाहिनी संघ के प्रदेशाध्यक्ष मनोहर सिंह नानगा, युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रिंस कटारा, झल्लारा थानाधिकारी जयकिशन फुलारिया थे।
खेल समिति अध्यक्ष महिपाल सिंह ने बताया कि मंगलवार को ग्रुप ए के पुलिस लाइन और ग्रुप बी डांगी खेडा के बीच उद्घाटन मैच खेला। इसमें पुलिस लाइन विजेता रहा।
इसी क्रम में मोटागांव और बाना, लसाडा और गोपीनाथ का गड़ा, माडंव और बामणिया सलूम्बर के बीच मुकाबले हुए। इस प्रतियोगिता में कुल 32 टीमें भाग ले रही हैं।
वहीं, बुधवार को ग्रुप सी और डी के टीमों में मैच होंगे। वहीं, प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को होगा।
