Rajasthan Religious Conversion : बिछीवाड़ा चर्च में धर्मांतरण का आरोप, हिन्दू संगठनों का विरोध-प्रदर्शन

Rajasthan Religious Conversion : डूंगरपुर के बिछीवाड़ा चर्च में रविवार को धर्मातंरण का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठनों ने चर्च व पुलिस थाने के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया। वहीं, पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्जकर छानबीन शुरू कर दी है। हिंदू संगठन के पदाधिकारी रविवार सुबह 11 बजे बिछीवाड़ा चर्च के बाहर पहुंचे और धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस पर थानाधिकारी कैलाश सोनी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने क्षेत्र में हो रहे धर्मांतरण को लेकर कार्रवाई की मांग की। वहीं, हिंदू संगठनों ने बिछीवाड़ा पुलिस थाने के बाहर भी विरोध-प्रदर्शन किया। पुलिस थाने में रिपोर्ट दी।
रिपोर्ट में बताया कि बिछीवाड़ा कस्बे में स्थिति चर्च में लोगों को लोभ-लालच देकर प्रार्थना व धर्मांतरण करवाया जाता है। वहीं, लोगों में अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। संगठनों के पदाधिकारियों ने पूर्व में भी झैलाणा व बिछीवाड़ा चर्च में हो रहे कथित धर्मांतरण के बारे में पुलिस को अवगत करवाया था। पर, कोई कार्रवाई नहीं की गई।
रिपोर्ट में बताया कि पंचायत की ओर से चर्च बनाने के लिए कोई स्वीकृति जारी नहीं की थी। इस स्थान पर अस्पताल व विद्यालय की स्वीकृति है। पर, यहां चर्च खोल दिया है। कार्रवाई नहीं करने पर 21 दिसंबर को उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। वहीं, पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
इस दौरान बिछीवाड़ा उपसरंपच करणीसिंह चौहान, दिनेशचंद खराड़ी, मोहनलाल खराड़ी, धनराज लबाना, गोपाल खराड़ी, धर्मपाल भगोरा, हरिप्रकाश खराड़ी, लालशंकर बरण्ड़ा, रोहित खराड़ी, देवीलाल खराड़ी, गोवर्धन व कालूराम सहित आदि मौजूद थे।
