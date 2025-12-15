15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

Rajasthan Religious Conversion : बिछीवाड़ा चर्च में धर्मांतरण का आरोप, हिन्दू संगठनों का विरोध-प्रदर्शन

Rajasthan Religious Conversion : डूंगरपुर के बिछीवाड़ा चर्च में रविवार को धर्मातंरण का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठनों ने चर्च व पुलिस थाने के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया। वहीं, पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 15, 2025

Rajasthan Bichiwada church religious conversion Allegations Hindu organizations protest at church and police station

विरोध-प्रदर्शन करते हिंदू संगठन। फोटो पत्रिका

Rajasthan Religious Conversion : डूंगरपुर के बिछीवाड़ा चर्च में रविवार को धर्मातंरण का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठनों ने चर्च व पुलिस थाने के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया। वहीं, पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्जकर छानबीन शुरू कर दी है। हिंदू संगठन के पदाधिकारी रविवार सुबह 11 बजे बिछीवाड़ा चर्च के बाहर पहुंचे और धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस पर थानाधिकारी कैलाश सोनी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने क्षेत्र में हो रहे धर्मांतरण को लेकर कार्रवाई की मांग की। वहीं, हिंदू संगठनों ने बिछीवाड़ा पुलिस थाने के बाहर भी विरोध-प्रदर्शन किया। पुलिस थाने में रिपोर्ट दी।

अवगत करवाने पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की

रिपोर्ट में बताया कि बिछीवाड़ा कस्बे में स्थिति चर्च में लोगों को लोभ-लालच देकर प्रार्थना व धर्मांतरण करवाया जाता है। वहीं, लोगों में अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। संगठनों के पदाधिकारियों ने पूर्व में भी झैलाणा व बिछीवाड़ा चर्च में हो रहे कथित धर्मांतरण के बारे में पुलिस को अवगत करवाया था। पर, कोई कार्रवाई नहीं की गई।

रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू

रिपोर्ट में बताया कि पंचायत की ओर से चर्च बनाने के लिए कोई स्वीकृति जारी नहीं की थी। इस स्थान पर अस्पताल व विद्यालय की स्वीकृति है। पर, यहां चर्च खोल दिया है। कार्रवाई नहीं करने पर 21 दिसंबर को उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। वहीं, पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

विरोध-प्रदर्शन में शामिल थे ये लोग

इस दौरान बिछीवाड़ा उपसरंपच करणीसिंह चौहान, दिनेशचंद खराड़ी, मोहनलाल खराड़ी, धनराज लबाना, गोपाल खराड़ी, धर्मपाल भगोरा, हरिप्रकाश खराड़ी, लालशंकर बरण्ड़ा, रोहित खराड़ी, देवीलाल खराड़ी, गोवर्धन व कालूराम सहित आदि मौजूद थे।

ये भी पढ़ें

Bhajanlal Govt 2nd Anniversary : राजस्थान सरकार मना रही जश्न, शेष 3 साल का विकास विजन कैसा रहेगा, जानिए
जयपुर
Bhajanlal Govt 2nd Anniversary Rajasthan government is celebrating but remaining 3 years what development vision Find out here

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Dec 2025 03:04 pm

Published on:

15 Dec 2025 03:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Rajasthan Religious Conversion : बिछीवाड़ा चर्च में धर्मांतरण का आरोप, हिन्दू संगठनों का विरोध-प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Railway : वंदे भारत ट्रेन अगर मुंबई वाया बड़ौदा से जुड़े, तो लगेंगे विकास को पंख

Rajasthan Railway Vande Bharat Connecting Mumbai via Vadodara will give wings to Dungarpur development
डूंगरपुर

Rajasthan News : दूल्हे को दुल्हन के भाई ने कमरे में ले जाकर बेरहमी से पीटा, बिना शादी लौटी बारात

डूंगरपुर

डूंगरपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, अफसरों ने समझाया, आश्वासन के बाद 19वें दिन धरना हुआ समाप्त

Dungarpur Congress workers Violent protests and sit-in demonstration ended on 19th day after receiving assurances
डूंगरपुर

विधायक ने छात्रावास का किया निरीक्षण, 50 में सिर्फ 5 छात्र मिले, कटारा नाराज, वार्डन को हटाया

Dungarpur MLA Anil Kumar Katara conducted a surprise inspection of hostel and removed warden
डूंगरपुर

Dungarpur : 12 दिन बाद कनाडा से डूंगरपुर आया बेटे का शव, देखकर परिजन बिलख-बिलख कर रोने लगे, जानिए कौन है निपुण?

डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.