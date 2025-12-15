Rajasthan Religious Conversion : बिछीवाड़ा चर्च में धर्मांतरण का आरोप, हिन्दू संगठनों का विरोध-प्रदर्शन

Rajasthan Religious Conversion : डूंगरपुर के बिछीवाड़ा चर्च में रविवार को धर्मातंरण का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठनों ने चर्च व पुलिस थाने के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया। वहीं, पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्जकर छानबीन शुरू कर दी है। हिंदू संगठन के पदाधिकारी रविवार सुबह 11 बजे बिछीवाड़ा चर्च के बाहर पहुंचे और धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस पर थानाधिकारी कैलाश सोनी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने क्षेत्र में हो रहे धर्मांतरण को लेकर कार्रवाई की मांग की। वहीं, हिंदू संगठनों ने बिछीवाड़ा पुलिस थाने के बाहर भी विरोध-प्रदर्शन किया। पुलिस थाने में रिपोर्ट दी।