Bhajanlal Govt 2nd Anniversary : राजस्थान सरकार मना रही जश्न, शेष 3 साल का विकास विजन कैसा रहेगा, जानिए

विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान को अपनी सामर्थ्य का व्यवस्थित आकलन कर उन चुनिंदा क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिनकी मदद से प्रदेश को तेजी से देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाया जा सके। राजस्थान में भी खनिज संसाधन, अक्षय और विंड ऊर्जा, पर्यटन, कृषि और आइटी जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्र मौजूद हैं। इन पर फोकस कर स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाएं, तो प्रदेश को देश के शीर्ष विकसित राज्यों में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता।