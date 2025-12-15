15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Bhajanlal Govt 2nd Anniversary : राजस्थान सरकार मना रही जश्न, शेष 3 साल का विकास विजन कैसा रहेगा, जानिए

Rajasthan Development : राजस्थान की भजनलाल सरकार के आज 15 दिसंबर को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। हर तरफ इसे लेकर सरकार जश्न मना रही है। बाकी बचे तीन साल में सीएम भजनलाल व उनकी सरकार का राजस्थान के विकास को लेकर क्या विजन रहेगा, जानिए।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 15, 2025

Bhajanlal Govt 2nd Anniversary Rajasthan government is celebrating but remaining 3 years what development vision Find out here

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका

Rajasthan Development : राजस्थान की पिछली भाजपा और कांग्रेस सरकारों में हर वर्ष अपने कार्यकाल का जश्न मनाने और वादे पूरे करने के दावे करने की परंपरा रही है, लेकिन ये सरकारें प्रदेश की क्षमता का गहन अध्ययन कर विकास के लिए सेटर-वाइज कोई स्पष्ट और लक्ष्य-आधारित प्रभावी रोडमैप तैयार नहीं कर सकीं। उत्सवों और वादों के साथ-साथ आने वाले वर्षों के लिए ठोस विकास एजेंडा भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान को अपनी सामर्थ्य का व्यवस्थित आकलन कर उन चुनिंदा क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिनकी मदद से प्रदेश को तेजी से देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाया जा सके। राजस्थान में भी खनिज संसाधन, अक्षय और विंड ऊर्जा, पर्यटन, कृषि और आइटी जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्र मौजूद हैं। इन पर फोकस कर स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाएं, तो प्रदेश को देश के शीर्ष विकसित राज्यों में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता।

ऐसा रहे शेष 3 साल का विकास विजन…

वर्ष 2026

1- रिफाइनरी का संचालन शुरू करना
2- वन स्टेट-वन इलेशन के तहत पंचायत-निकाय चुनाव एक साथ कराना
3- ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का फिर से आयोजन करके निवेश आकर्षित करना
4- सभी जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराना

वर्ष 2027

1- राम जल सेतु लिंक परियोजना का काम शुरुआत कर आगे बढ़ाना।
2- 9 ग्रीन एक्सप्रेस-वे में से 4 एक्सप्रेस-वे बनाकर तैयार करना, फिलहाल दो पर काम शुरू हो चुका है
3- किसान सम्मान निधि को चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 2028 तक 12 हजार रुपए करना।
4- सभी संभाग मुख्यालयों पर एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित करना।

वर्ष 2028

1- सीमावर्ती जिलों में हेली टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2028 तक हेलीपैड विकसित करना।
2- प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य।
3- 4 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करना तथा सरकारी-निजी क्षेत्र मिलाकर 10 लाख नए रोजगार सृजित करना।
4- जयपुर मेट्रो का दूसरा चरण 2028 तक पूरा करना।
5- 53 हजार किमी नई सड़कें बनाना।
6- 8 क्षेत्रीय विरासत अकादमियां स्थापित कर पारंपरिक व्यंजन, वेशभूषा और लोककला पर शोध व संरक्षण कार्य कराना।

ये भी पढ़ें

Rajasthan CM : ‘घर से लेकर सार्वजनिक स्थल तक रखें स्वच्छ…’, सीएम भजनलाल ने कांग्रेस को लेकर कही बड़ी बात
जयपुर
Rajasthan CM Bhajanlal said homes to public places Keep everything clean Congress party big statement

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bhajanlal Sarkar 2 Years

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Dec 2025 11:04 am

Published on:

15 Dec 2025 10:47 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Bhajanlal Govt 2nd Anniversary : राजस्थान सरकार मना रही जश्न, शेष 3 साल का विकास विजन कैसा रहेगा, जानिए

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कभी दूध बेचते थे भजनलाल शर्मा… बाइक से तय किया सरपंच से सीएम का सफर

सीएम भजनलाल शर्मा तब और अब, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

CM Bhajanlal : राजस्थान में है आज है बड़ा संयोग, जानिए क्या है सीएम भजनलाल से इसका कनेक्शन

Bhajanlal Sharma birthday today he visited Moti Dungri temple Know more about Rajasthan CM
जयपुर

Bhajanlal Govt 2nd Anniversary: डबल इंजन सरकार को पकड़नी होगी अब तेज रफ्तार, इन 5 सेक्टर पर करे फोकस तो बन सकता है नंबर 1 राज्य

CM-Bhajan-Lal
जयपुर

Rajasthan government two years: सरकार, किरदार और पहरेदार सब रील और प्रचार में व्यस्त…भाजपा सरकार के 2 साल पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा का बयान

जयपुर

Rajasthan Govt Two Years: मदन राठौड़ का दावा, सुशासन से निवेश तक, 2 साल में बदली राजस्थान की तस्वीर

Rajasthan Government Two Years BJP Madan Rathod claims Rajasthan image has changed in two years from good governance
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.