Bhajanlal Govt 2nd Anniversary : राजस्थान सरकार मना रही जश्न, शेष 3 साल का विकास विजन कैसा रहेगा, जानिए

Rajasthan Development : राजस्थान की पिछली भाजपा और कांग्रेस सरकारों में हर वर्ष अपने कार्यकाल का जश्न मनाने और वादे पूरे करने के दावे करने की परंपरा रही है, लेकिन ये सरकारें प्रदेश की क्षमता का गहन अध्ययन कर विकास के लिए सेटर-वाइज कोई स्पष्ट और लक्ष्य-आधारित प्रभावी रोडमैप तैयार नहीं कर सकीं। उत्सवों और वादों के साथ-साथ आने वाले वर्षों के लिए ठोस विकास एजेंडा भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान को अपनी सामर्थ्य का व्यवस्थित आकलन कर उन चुनिंदा क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिनकी मदद से प्रदेश को तेजी से देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाया जा सके। राजस्थान में भी खनिज संसाधन, अक्षय और विंड ऊर्जा, पर्यटन, कृषि और आइटी जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्र मौजूद हैं। इन पर फोकस कर स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाएं, तो प्रदेश को देश के शीर्ष विकसित राज्यों में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता।
वर्ष 2026
1- रिफाइनरी का संचालन शुरू करना
2- वन स्टेट-वन इलेशन के तहत पंचायत-निकाय चुनाव एक साथ कराना
3- ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का फिर से आयोजन करके निवेश आकर्षित करना
4- सभी जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराना
वर्ष 2027
1- राम जल सेतु लिंक परियोजना का काम शुरुआत कर आगे बढ़ाना।
2- 9 ग्रीन एक्सप्रेस-वे में से 4 एक्सप्रेस-वे बनाकर तैयार करना, फिलहाल दो पर काम शुरू हो चुका है
3- किसान सम्मान निधि को चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 2028 तक 12 हजार रुपए करना।
4- सभी संभाग मुख्यालयों पर एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित करना।
वर्ष 2028
1- सीमावर्ती जिलों में हेली टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2028 तक हेलीपैड विकसित करना।
2- प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य।
3- 4 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करना तथा सरकारी-निजी क्षेत्र मिलाकर 10 लाख नए रोजगार सृजित करना।
4- जयपुर मेट्रो का दूसरा चरण 2028 तक पूरा करना।
5- 53 हजार किमी नई सड़कें बनाना।
6- 8 क्षेत्रीय विरासत अकादमियां स्थापित कर पारंपरिक व्यंजन, वेशभूषा और लोककला पर शोध व संरक्षण कार्य कराना।
