मुख्यमंत्री पहुंचे पिंजरापोल गौशाला, की गोसेवा व हवन में आहुतियां अर्पित

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सोमवार को पिंजरापोल गौशाला में गोसेवा की। उन्होंने गायों की गुड़ और चारा खिलाया। इस दौरान हवन में आहुतियां भी अर्पित की। इस दौरान गौशाला में मौजूद लोगों से भी मिले और उनकी शुभकामनाएं भी ली। लोगों ने माला व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया।