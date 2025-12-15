15 दिसंबर 2025,

सोमवार

जयपुर

मुख्यमंत्री पहुंचे पिंजरापोल गौशाला, की गोसेवा व हवन में आहुतियां अर्पित

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सोमवार को पिंजरापोल गौशाला में गोसेवा की।

जयपुर

image

Girraj Prasad Sharma

Dec 15, 2025

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सोमवार को पिंजरापोल गौशाला में गोसेवा की। उन्होंने गायों की गुड़ और चारा खिलाया। इस दौरान हवन में आहुतियां भी अर्पित की। इस दौरान गौशाला में मौजूद लोगों से भी मिले और उनकी शुभकामनाएं भी ली। लोगों ने माला व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने गोपालन विभाग की ओर से प्रकाशित ‘डेयरी के स्वर्णिम दो वर्ष’ पुस्तक का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गोसेवा हमारी सनातन संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है तथा राज्य सरकार गौवंश के संरक्षण व संवर्धन के लिए काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने गौशाला परिसर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है। साथ ही उन्होंने सभी से रक्तदान के लिए आगे आने और ऐसे आयोजनों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के दो वर्षों का यह कार्यकाल सेवा, सुशासन और जनकल्याण को समर्पित रहा है। राज्य सरकार पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ हर वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

इस अवसर पर पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री ए. राठौड़, शासन सचिव गोपालन डॉ. समित शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

Updated on:

15 Dec 2025 01:33 pm

Published on:

15 Dec 2025 01:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / मुख्यमंत्री पहुंचे पिंजरापोल गौशाला, की गोसेवा व हवन में आहुतियां अर्पित

