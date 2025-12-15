Rajasthan : 19 दिसंबर को होगी जयपुर में संघर्ष महाचेतना रैली, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का ऐलान

Rajasthan : अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को वैशाली नगर स्थित एक ऑडिटोरियम में महासंघ से जुडे 88 संगठनों के 1500 से ज्यादा कर्मचारियों,संविदा कर्मियों का राज्य स्तरीय संघर्ष चेतना महा अधिवेशन आयोजित किया गया।