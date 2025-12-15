Rajasthan : 19 दिसंबर को होगी जयपुर में संघर्ष महाचेतना रैली, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का ऐलान

फोटो - AI
Rajasthan : अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को वैशाली नगर स्थित एक ऑडिटोरियम में महासंघ से जुडे 88 संगठनों के 1500 से ज्यादा कर्मचारियों,संविदा कर्मियों का राज्य स्तरीय संघर्ष चेतना महा अधिवेशन आयोजित किया गया।
जिसमें कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर सरकार की कर्मचारी संगठनों से संवादहीनता के विरोध में 19 जनवरी को जयपुर में संघर्ष महाचेतना रैली का ऐलान किया गया।
महासंघ प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने कहा कि बजट घोषणा के बाद भी सरकार ने अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों का कैडर पुनर्गठन नहीं करने, वेतन विसंगति दूर नहीं करने, संविदा कार्मिकों का नियमितीकरण नहीं करने समेत कई मांगों को पूरा नहीं किया।
महावीर शर्मा ने कहा कि जिससे कर्मचारियों में सरकार के प्रति नाराजगी है। ऐसे में अब कर्मचारियों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
