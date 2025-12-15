Rajasthan Government Two Years : मदन राठौड़ का दावा, सुशासन से निवेश तक, 2 साल में बदली राजस्थान की तस्वीर

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़। फोटो पत्रिका
Rajasthan Government Two Years : राजस्थान की भाजपा सरकार के दो साल का कार्यकाल आज 15 दिसंबर को पूरा हो रहा है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि यह सरकार केवल वादों की नहीं, बल्कि परिणाम देने वाली सरकार है। सरकार के दो साल पूरे होने पर ‘राजस्थान पत्रिका’ ने भाजपा के मदन राठौड़ से विशेष बातचीत की। प्रस्तुत हैं प्रमुख सवाल-जवाब…।
जवाब : पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जवाबदेही व भ्रष्टाचार-मुक्त शासन की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है। जनकल्याणकारी योजनाओं को केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारा गया। पारदर्शी प्रशासन व त्वरित निर्णय प्रक्रिया बड़ी उपलब्धि है।
जवाब : पेपरलीक पर एसआइटी का गठन कर सख्त कार्रवाई की गई। कानून-व्यवस्था को मजबूत किया गया। निवेश और उद्योग के लिए अनुकूल माहौल बनाया गया।
जवाब : 70 फीसदी वादे पूरे हो चुके हैं। शेष के लिए रोडमैप, बजट प्रावधान और समयबद्ध कार्ययोजना तैयार है।
जवाब : संगठन व सरकार गाड़ी के दो पहिए हैं। सीएम का कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद इसका उदाहरण हैं।
जवाब : राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, जिनमें से 8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश पर काम शुरू हो चुका है। राजस्थान अब निवेश के लिए टॉप डेस्टिनेशन राज्यों में शामिल हो गया है।
जवाब : पीएम किसान सम्मान निधि 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार रुपए की गई है, इसे 12 हजार करने का लक्ष्य है। जल जीवन मिशन, राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, जवाई और सेई बांध पुनर्निर्माण जैसे फैसले लिए गए।
जवाब : हमने दो साल में प्रदेश की तस्वीर बदली। अब हमारी प्राथमिकता अधिकतम रोजगार देना है। इसके लिए निवेश को बढ़ावा, उद्योगों को प्रोत्साहन, कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार और स्वरोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं।
