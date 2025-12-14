14 दिसंबर 2025,

रविवार

जयपुर

Rajasthan CM : ‘घर से लेकर सार्वजनिक स्थल तक रखें स्वच्छ…’, सीएम भजनलाल ने कांग्रेस को लेकर कही बड़ी बात

Rajasthan CM : भजनलाल सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर जयपुर के जलमहल की पाल पर सीएम भजनलाल ने श्रमदान किया। उन्होंने राजस्थान को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जनभागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। इस अवसर पर सीएम भजनलाल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 14, 2025

Rajasthan CM Bhajanlal said homes to public places Keep everything clean Congress party big statement

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका

Rajasthan CM : राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जलमहल की पाल पर राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम के तहत कहा कि जल महल हमारी गौरवशाली विरासत है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने घर से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक को स्वच्छ रखें। उन्होंने कहाकि 2 साल में हमारी सरकार ने सभी क्षेत्रों में काम किए हैं। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य शासन विभाग और पंचायती राज विभाग की ओर से आयोजित किया गया था।

सीएम भजनलाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना

इस अवसर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम भजनलाल ने कहाकि कांग्रेस जिस दल के साथ जाती है, उसे भी लेकर डूब जाती है। कांग्रेस भ्रष्टाचार, लूट और तुष्टीकरण के कारण खत्म हो रही है।

जनता का पैसा जनता के काम में लगाया

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहाकि जो उन्होंने 5 साल में नहीं किया, हमने उसे 2 साल में कर दिखाया। हमारे समय एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, भ्रष्टाचार करने वाले जेल जा रहे हैं। जनता का पैसा जनता के काम में लगाया।

हमारे स्वच्छता योद्धाओं का होना चाहिए सम्मान

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सरकार और समाज दोनों का काम है कि प्रदेश साफ रहे है। हमारे स्वच्छता योद्धाओं का सम्मान होना चाहिए। स्वच्छता योद्धाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है।

सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद होना जरूरी

सीएम भजनलाल कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद करना होगा। गलियों को साफ करने से अभियान शुरू हुआ था। सरकार ने शहर और गांव को स्वच्छ बनाने के लिए कदम उठाए, स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है।

Updated on:

14 Dec 2025 11:36 am

Published on:

14 Dec 2025 11:33 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan CM : ‘घर से लेकर सार्वजनिक स्थल तक रखें स्वच्छ…’, सीएम भजनलाल ने कांग्रेस को लेकर कही बड़ी बात

