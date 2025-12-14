Rajasthan CM : ‘घर से लेकर सार्वजनिक स्थल तक रखें स्वच्छ…’, सीएम भजनलाल ने कांग्रेस को लेकर कही बड़ी बात

Rajasthan CM : राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जलमहल की पाल पर राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम के तहत कहा कि जल महल हमारी गौरवशाली विरासत है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने घर से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक को स्वच्छ रखें। उन्होंने कहाकि 2 साल में हमारी सरकार ने सभी क्षेत्रों में काम किए हैं। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य शासन विभाग और पंचायती राज विभाग की ओर से आयोजित किया गया था।