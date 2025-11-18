Banswara : बांसवाड़ा में 40 गांवों के किसानों ने सीएम भजनलाल को लिखा पत्र, जानें क्यों

Banswara : बांसवाड़ा जिले के गढ़ी और अरथूना पंचायत समितियों के करीब 40 गांवों के किसानों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर क्षेत्र में धान की सरकारी खरीद केंद्र शीघ्र खोलने की मांग की है। 572 किसानों ने पंजीकरण कराया है, लेकिन खरीद केंद्र शुरू नहीं होने से उन्हें अपनी उपज औने-पौने दामों पर बेचनी पड़ रही है।