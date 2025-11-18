Patrika LogoSwitch to English

बांसवाड़ा

Banswara : बांसवाड़ा में 40 गांवों के किसानों ने सीएम भजनलाल को लिखा पत्र, जानें क्यों

Banswara : बांसवाड़ा जिले के गढ़ी और अरथूना पंचायत समितियों के करीब 40 गांवों के किसानों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर क्षेत्र में धान की सरकारी खरीद केंद्र शीघ्र खोलने की मांग की है।

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 18, 2025

Banswara 40 villages Farmers wrote a letter to CM Bhajan Lal find out why

फाइल फोटो पत्रिका

Banswara : बांसवाड़ा जिले के गढ़ी और अरथूना पंचायत समितियों के करीब 40 गांवों के किसानों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर क्षेत्र में धान की सरकारी खरीद केंद्र शीघ्र खोलने की मांग की है। 572 किसानों ने पंजीकरण कराया है, लेकिन खरीद केंद्र शुरू नहीं होने से उन्हें अपनी उपज औने-पौने दामों पर बेचनी पड़ रही है।

अरथूना क्षेत्र में सिर्फ एक खरीद केंद्र स्वीकृत,अब तक चालू नहीं

किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल के बावजूद, सरकारी खरीद केंद्र न खुलने से उन्हें आर्थिक हानि हो रही है। अरथूना क्षेत्र में एक खरीद केंद्र स्वीकृत किया गया है, लेकिन अब तक इसे चालू नहीं किया गया।

किसानों को हो रहा भारी नुकसान - प्रेमजी पाटीदार

भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रेमजी पाटीदार ने बताया कि अगर केंद्र शीघ्र नहीं खुला, तो उनकी मेहनत और उपज दोनों का मूल्य प्रभावित होगा। 572 पंजीकृत किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। वर्तमान में धान के भाव बेहद कम हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है।

गढ़ी-अरथूना में स्वीकृत खरीद केंद्र को तुरंत शुरू करें

किसानों ने मांग की है कि गढ़ी और अरथूना में स्वीकृत खरीद केंद्र को तुरंत शुरू किया जाए ताकि उन्हें न्यायसंगत मूल्य मिल सके और वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।

18 Nov 2025 02:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara : बांसवाड़ा में 40 गांवों के किसानों ने सीएम भजनलाल को लिखा पत्र, जानें क्यों

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

