Sambhar Lake: लाखों फ्लेमिंगो से राजस्थान की सांभर झील बनी ‘गुलाबी समंदर’, पर्यटकों के लिए प्रकृति का अद्भुत नजारा

सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के जरिए हर साल होने वाले प्रवासी पक्षियों के आगमन ने इस बार झील को और भी जीवंत बना दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, इस वर्ष अच्छी बारिश के चलते झील में पानी का स्तर संतुलित रहा, जिससे शैवाल और ब्राइन श्रिम्प जैसे भोजन की पर्याप्त उपलब्धता बनी। यही कारण है कि बड़ी संख्या में फ्लेमिंगो यहां पहुंचे हैं। जनवरी 2025 में हुई गणना में एक लाख से अधिक प्रवासी पक्षी दर्ज किए गए थे, जबकि मौजूदा समय में झील क्षेत्र में करीब दो से ढाई लाख फ्लेमिंगो मौजूद होने का अनुमान है।