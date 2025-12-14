14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Sambhar Lake: लाखों फ्लेमिंगो से राजस्थान की सांभर झील बनी ‘गुलाबी समंदर’, पर्यटकों के लिए प्रकृति का अद्भुत नजारा

Sambhar Lake: लाखों प्रवासी फ्लेमिंगो पक्षियों के आगमन से राजस्थान की विश्वविख्यात सांभर साल्ट लेक 'गुलाबी समंदर' में बदल गई है। पक्षी दर्शन और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इन दिनों सांभर झील की यात्रा एक यादगार अनुभव बन सकती है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Dec 14, 2025

Sambhar Lake

सांभर लेक में पहुंचे लाखों फ्लेमिंगो (फोटो-@gourav.wildlifeः

जयपुर। राजस्थान की विश्वविख्यात सांभर साल्ट लेक इन दिनों प्रकृति के अनोखे रंग में रंगी नजर आ रही है। लाखों प्रवासी फ्लेमिंगो पक्षियों के आगमन से यह विशाल खारे पानी की झील मानो 'गुलाबी समंदर' में बदल गई है। जयपुर से कुछ ही दूरी पर स्थित सांभर झील का यह दृश्य इन दिनों पर्यटकों, पक्षी प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए खास आकर्षण बन गया है।

सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के जरिए हर साल होने वाले प्रवासी पक्षियों के आगमन ने इस बार झील को और भी जीवंत बना दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, इस वर्ष अच्छी बारिश के चलते झील में पानी का स्तर संतुलित रहा, जिससे शैवाल और ब्राइन श्रिम्प जैसे भोजन की पर्याप्त उपलब्धता बनी। यही कारण है कि बड़ी संख्या में फ्लेमिंगो यहां पहुंचे हैं। जनवरी 2025 में हुई गणना में एक लाख से अधिक प्रवासी पक्षी दर्ज किए गए थे, जबकि मौजूदा समय में झील क्षेत्र में करीब दो से ढाई लाख फ्लेमिंगो मौजूद होने का अनुमान है।

इन देशों से आते हैं पक्षी

लगभग 240 वर्ग किलोमीटर में फैली सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। यह रूस, साइबेरिया और मंगोलिया जैसे दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगो के लिए प्रमुख शीतकालीन ठिकाना है। इनके साथ ही यहां विभिन्न प्रजातियों की बत्तखें और अन्य प्रवासी पक्षी भी बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं।

सांभर झील में 300 से अधिक प्रजातियां

पक्षी विशेषज्ञ गौरव दाधीच बताते हैं कि सांभर झील में अब तक 300 से अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं। उनके अनुसार, इस वर्ष अनुकूल मौसम और जलस्तर ने पक्षियों के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाई हैं, जिससे उनकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आमतौर पर प्रवास अक्टूबर से मार्च तक रहता है, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल रहने पर कई पक्षी अधिक समय तक ठहरते हैं।

प्रकृति प्रेमियों के लिए वरदान

झील में उड़ते, भोजन करते और पानी में अठखेलियां करते गुलाबी फ्लेमिंगो का यह नजारा प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पक्षी दर्शन और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इन दिनों सांभर झील की यात्रा एक यादगार अनुभव बन सकती है।

ये भी पढ़ें

Jaipur: हवाई संकट से दिसंबर में टूरिज्म डाउन; 100 करोड़ से ज्यादा ​नुकसान की आशंका, पूरे सीजन की रफ्तार पर ब्रेक
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Dec 2025 04:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Sambhar Lake: लाखों फ्लेमिंगो से राजस्थान की सांभर झील बनी ‘गुलाबी समंदर’, पर्यटकों के लिए प्रकृति का अद्भुत नजारा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीएम भजनलाल शर्मा का विपक्ष पर करारा प्रहार, कहा- ‘कांग्रेस वो बीमारी, जिसके साथ जाती.. उसको भी गड्ढे में ले जाती’

Bhajanlal Sharma
जयपुर

Rajasthan : राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे, पीएम-गृहमंत्री की मंजूरी मिली तो इस दिन हो सकती है जनसभा

Rajasthan government Two years PM modi and amit shah approved this date expected public meetings
जयपुर

Rajasthan Weather: मौसम के यू-टर्न से सीजन में पहली बार छाया घना कोहरा, इन जिलों में विजिबिलिटी शून्य, सड़क हादसे बढ़े

Rajasthan Weather
जयपुर

Rajasthan Scholarship : राजस्थान में छात्रवृति योजनाओं के लिए खोला गया ऑनलाइन पोर्टल, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू

Rajasthan scholarship schemes online portal launched one-time registration facility has been introduced
जयपुर

राजस्थान: 41 की जगह 14 जिलों में होगी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा, कहीं ये भर्तियों में फर्जीवाड़े की दहशत तो नहीं

Rajasthan third-grade teacher recruitment exam
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.