Jaipur: हवाई संकट से दिसंबर में टूरिज्म डाउन; 100 करोड़ से ज्यादा ​नुकसान की आशंका, पूरे सीजन की रफ्तार पर ब्रेक

पत्रिका की पड़ताल में सामने आया कि पर्यटन के लिहाजा से नवंबर का महीना बेहतर रहा, आमेर महल देखने 2 लाख 53 हजार, हवामहल में 1 लाख 78 हजार, नाहरगढ़ में 1 लाख 22 हजार से ज्यादा पर्यटन आए। लेकिन दिसंबर महीने में स्मारकों पर पर्यटकों की संख्या उतनी नहीं दिख रही है। प्रतिदिन की संख्या को देखें तो आमेर महल में 12 दिसंबर तक 92 हजार, हवामहल 60 हजार, अल्बर्ट हॉल व जंतर-मंतर जैसे प्रमुख स्मारकों पर पर्यटक उतनी संख्या में नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि, पुरातत्व विभाग के अधिकारी पर्यटकों की संख्या अच्छी खासी बता रहे हैं।