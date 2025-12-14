Rajasthan Scholarship : राजस्थान में छात्रवृति योजनाओं के लिए खोला गया ऑनलाइन पोर्टल, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू

निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि राजस्थान के मूल निवासियों के लिए संचालित विभिन्न छात्रवृति योजनाओं में जैसे एससी/एसटी/एसबीसी/ओबीसी/ईडब्लूएस/ मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना/विमुक्त, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु समुदाय तथा मिरासी एवं भिश्ती समुदाय योजना में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय/राजकीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत (कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त) शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों से वेब पोर्टल www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा एसएसओ पोर्टल पर स्कॉलरशिप एसजेई एप के माध्यम से ऑनलाइन पेपरलैस छात्रवृति आवेदन कर सकते हैं।