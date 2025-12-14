Rajasthan Scholarship : राजस्थान में छात्रवृति योजनाओं के लिए खोला गया ऑनलाइन पोर्टल, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू

फाइल फोटो
Rajasthan Scholarship : राजस्थान में स्कूली बच्चों के लिए अच्छी खबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में संचालित विभिन्न छात्रवृति योजनाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। आवेदन प्रक्रिया की आखिी डेट 31 जनवरी है। आवेदन में पहली बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था शुरू की है।
निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि आवेदन छात्रवृति योजना में आवेदन किये जाने से पूर्व विद्यार्थी के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट https://scholarships.gov.in/otrapplication /#/login-page अथवा NSP OTR APP के माध्यम से OTR (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) करना होगा। ओटीआर की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विद्यार्थी को “NSP OTR APP” एवं “AadharfaceRD” APP डाउनलोड कर ई-केवाईसी एवं फेस ऑथेंटिकेशन करना अनिवार्य है।
निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन स्वयं पासवर्ड सृजित कर अथवा ई-मित्र/साइबर कैफे /शैक्षणिक संस्थान से आवेदन करने पर समस्त प्रविष्टियों की जांच कर लें।
निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि राजस्थान के मूल निवासियों के लिए संचालित विभिन्न छात्रवृति योजनाओं में जैसे एससी/एसटी/एसबीसी/ओबीसी/ईडब्लूएस/ मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना/विमुक्त, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु समुदाय तथा मिरासी एवं भिश्ती समुदाय योजना में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय/राजकीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत (कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त) शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों से वेब पोर्टल www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा एसएसओ पोर्टल पर स्कॉलरशिप एसजेई एप के माध्यम से ऑनलाइन पेपरलैस छात्रवृति आवेदन कर सकते हैं।
