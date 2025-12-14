14 दिसंबर 2025,

रविवार

जयपुर

सीएम भजनलाल शर्मा का विपक्ष पर करारा प्रहार, कहा- ‘कांग्रेस वो बीमारी, जिसके साथ जाती.. उसको भी गड्ढे में ले जाती’

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि एक समय था, जब कांग्रेस पार्टी का संसद से लेकर पंचायत तक कब्जा था। लेकिन पार्टी नेताओं की वजह से कांग्रेस धीरे-धीरे खत्म होने की कगार पर है।

जयपुर

Kamal Mishra

Dec 14, 2025

Bhajanlal Sharma

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है, जो पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक रहती थी, लेकिन इनके कर्मों, भष्टाचार और तुष्टिकरण की नीति के कारण यह धरातल पर आ गई है। कांग्रेस वो बीमारी है, अगर किसी दूसरे के साथ चली जाती है तो उसको भी गड्ढे में ले जाती है।

दरअसल, सीएम भजनलाल शर्मा जल महल की पाल पर आयोजित राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने बतौर मुख्य अतिथि लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जहां भी कांग्रेस छोटे-छोटे दलों के साथ समझौता करती है। यह उस छोटे दल को भी लेकर डूब जाती हैं। क्योंकि यह अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी तो फिर भी कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी दिख जाती है, लेकिन आगे कहीं नहीं दिखेगी।

सिंगल यूज प्लास्टिक पर बोले सीएम

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता समाज और सरकार की साझा जिम्मेदारी है। आमजन स्वच्छता योद्धाओं का सम्मान और सहयोग कर इनका मनोबल बढ़ाएं। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।

बालमुकुंदाचार्य भी हुए कार्यक्रम में शामिल

स्वच्छता योद्धाओं को पीपीई किट और चयनित लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि योजना के चेक वितरित करने के साथ ही रोड स्वीपिंग मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही ‘इंप्लिमेंटेशन प्लान फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री सिटीज’ पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा और बालमुकुंदाचार्य के साथ पाल पर झाडू भी लगाई।

राजस्थान के 42 हजार 492 गांव ओडीएफ प्लस घोषित

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता के जनआंदोलन में राजस्थान प्रमुखता से कार्य कर रहा है। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 2 लाख 62 हजार व्यक्तिगत तथा 4 हजार से अधिक सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। वहीं 42 हजार 492 से अधिक गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है।

92 हजार से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी

सीएम ने कहा कि दो वर्ष के कार्यकाल में 92 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। पूर्ववर्ती सरकार के समय में कई पेपर लीक हुए, जबकि हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। सरकार ने भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध भी सख्त कार्रवाई की है।

