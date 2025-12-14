सीएम भजनलाल शर्मा का विपक्ष पर करारा प्रहार, कहा- ‘कांग्रेस वो बीमारी, जिसके साथ जाती.. उसको भी गड्ढे में ले जाती’

दरअसल, सीएम भजनलाल शर्मा जल महल की पाल पर आयोजित राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने बतौर मुख्य अतिथि लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जहां भी कांग्रेस छोटे-छोटे दलों के साथ समझौता करती है। यह उस छोटे दल को भी लेकर डूब जाती हैं। क्योंकि यह अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी तो फिर भी कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी दिख जाती है, लेकिन आगे कहीं नहीं दिखेगी।