Rajasthan: अलवर एनसीआर में हवा साफ, फिर भी GRAP-3 की मार, झेलेंगे पाबंदियां

ग्रेप-3 के तहत निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े सभी कार्यों पर रोक लगा दी जाती है, केवल अत्यावश्यक परियोजनाओं को ही छूट मिलती है। डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है। गैर-जरूरी खनन कार्य बंद कर दिए जाते हैं। ईट भट्टे, स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट को भी तत्काल प्रभाव से बंद करना होता है। इसके साथ ही बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के संचालन पर रोक लगाई जाती है। प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों की यांत्रिक सफाई और नियमित पानी का छिड़काव अनिवार्य किया जाता है।