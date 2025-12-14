नेपाल-बांग्लादेश में राजस्थान के प्याज की भारी डिमांड, बड़े पैमाने पर हो रहा निर्यात, बॉर्डर खुलने से दाम बढ़े

जिले के प्याज की देशभर में डिमांड है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, असम, बिहार, बंगाल, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल सहित कई प्रदेशों में अलवर का प्याज लगातार भेजा जा रहा है। इसके अलावा बंगाल के रास्ते यह बांग्लादेश भी जाता है। यही वजह है कि हर बार दाम अच्छे मिलने की वजह से प्याज का रकबा बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस बार प्याज की क्वालिटी खराब है। यही वजह रही कि शुरुआती दौर में बाहरी राज्यों में प्याज की डिमांड कम रही। अब डिमांड भी बढ़ी है और दाम भी बढ़े हैं। पहले प्याज के दाम 200 से 500 रुपए प्रति मन थे, लेकिन अब दाम 300 से बढ़कर 850 रुपए प्रति मन तक पहुंच गए हैं।