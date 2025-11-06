प्याज मंडी में प्याज की जबरदस्त आवक हुई, देखें वीडियो 

जिले में इस सीजन प्याज की पैदावार बेहतरीन रही है, जिसके चलते गुरुवार को अलवर मंडी में प्याज की जबरदस्त आवक दर्ज की गई। सुबह से ही किसानों की लंबी कतारें मंडी में देखी गईं। बड़ी मात्रा में ट्रॉलियों में भरी प्याज मंडी पहुंची, जिससे बाजार गुलजार रहा।
हालांकि आवक बढ़ने के साथ ही किसानों में कीमतों को लेकर निराशा भी दिखी। किसानों का कहना है कि इस साल पैदावार तो अच्छी हुई, लेकिन उन्हें लागत के अनुसार उचित भाव नहीं मिल रहा।
गौरतलब है कि हाल ही में राजगढ़ क्षेत्र में किसानों ने नाराज होकर अपनी कई ट्रॉली प्याज सूखी नदी में फेंक दी थी। किसानों का कहना है कि मंडियों में भाव इतने कम हैं कि मजदूरी और परिवहन का खर्च भी नहीं निकल पा रहा। किसान संगठनों ने सरकार से प्याज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग की है।
