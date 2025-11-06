Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

प्याज मंडी में प्याज की जबरदस्त आवक हुई, देखें वीडियो 

जिले में इस सीजन प्याज की पैदावार बेहतरीन रही है, जिसके चलते गुरुवार को अलवर मंडी में प्याज की जबरदस्त आवक दर्ज की गई।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Anshum Ahuja

Nov 06, 2025

जिले में इस सीजन प्याज की पैदावार बेहतरीन रही है, जिसके चलते गुरुवार को अलवर मंडी में प्याज की जबरदस्त आवक दर्ज की गई। सुबह से ही किसानों की लंबी कतारें मंडी में देखी गईं। बड़ी मात्रा में ट्रॉलियों में भरी प्याज मंडी पहुंची, जिससे बाजार गुलजार रहा।

हालांकि आवक बढ़ने के साथ ही किसानों में कीमतों को लेकर निराशा भी दिखी। किसानों का कहना है कि इस साल पैदावार तो अच्छी हुई, लेकिन उन्हें लागत के अनुसार उचित भाव नहीं मिल रहा।


गौरतलब है कि हाल ही में राजगढ़ क्षेत्र में किसानों ने नाराज होकर अपनी कई ट्रॉली प्याज सूखी नदी में फेंक दी थी। किसानों का कहना है कि मंडियों में भाव इतने कम हैं कि मजदूरी और परिवहन का खर्च भी नहीं निकल पा रहा। किसान संगठनों ने सरकार से प्याज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 01:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / प्याज मंडी में प्याज की जबरदस्त आवक हुई, देखें वीडियो 

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ओवरटेक की होड़ में रोडवेज और लोक परिवहन बस सड़क से नीचे उतरी, बाल-बाल बचे यात्री, देखें वीडियो 

अलवर

राजगढ़ में रेलवे ट्रेक पर मिला अधेड़ का शव, नहीं हुई शिनाख्त 

अलवर

रामगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कूटी सवार मां-बेटे की मौत

अलवर

VIDEO: नीमराना में कार की टक्कर से व्यक्ति की मौत, हत्या का लगाया आरोप

अलवर

Success Story: राजस्थान के इस यूट्यूबर ने किया कमाल, कभी चाय की टपरी पर धोते थे कप, आज 2 मिलियन से ज्यादा है सब्सक्राइबर्स

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.