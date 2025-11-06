प्याज मंडी में प्याज की जबरदस्त आवक हुई, देखें वीडियो 



गौरतलब है कि हाल ही में राजगढ़ क्षेत्र में किसानों ने नाराज होकर अपनी कई ट्रॉली प्याज सूखी नदी में फेंक दी थी। किसानों का कहना है कि मंडियों में भाव इतने कम हैं कि मजदूरी और परिवहन का खर्च भी नहीं निकल पा रहा। किसान संगठनों ने सरकार से प्याज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग की है।