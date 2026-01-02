Roadways News: चालक-परिचालकों की कमी से जूझ रहे रोडवेज डिपो, कई रूटों पर असर

दोनों डिपो में 30 से 25 अनफिट चालक-परिचालक भी हैं, लेकिन उन्हें फील्ड में नहीं उतारा जा सकता है। अगर दुर्घटना हो जाए तो जवाबदेही रोडवेज प्रशासन की होती है। इसी तरह कई चालक-परिचालकों से ऑफिस का काम कराया जाता है। हालांकि रोडवेज प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अन्य काम कर रहे चालक-परिचालकों को हर महीने 3 हजार किमी बस में चलना होगा। कई कर्मचारी फील्ड में नहीं उतरे, इस वजह से उनकी तनख्वाह रुक गई है।