2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Roadways News: चालक-परिचालकों की कमी से जूझ रहे रोडवेज डिपो, कई रूटों पर असर

Rajasthan Roadways News राजस्थान पथ परिवहन निगम के अलवर और मत्स्य नगर डिपो में चालक-परिचालकों की कमी के चलते कई बस रूट प्रभावित हो रहे हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jan 02, 2026

राजस्थान रोडवेज की बस। पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan RoadwaysNews राजस्थान पथ परिवहन निगम के अलवर और मत्स्य नगर डिपो में चालक-परिचालकों की कमी के चलते कई बस रूट प्रभावित हो रहे हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से नई भर्ती नहीं होने के कारण रोडवेज को उपलब्ध स्टाफ से ही अतिरिक्त कार्य करवाना पड़ रहा है।

दोनों डिपो में 80 से ज्यादा की कमी है। वर्तमान बस बेड़े के अनुसार अलवर डिपो में संख्या पूरी है, लेकिन किसी के अवकाश पर चले जाने के कारण कई चालक-परिचालकों को डबल ड्यूटी करानी पड़ती है। वहीं, मत्स्य नगर डिपो में परिचालकों की कमी ज्यादा है। इस वजह से यहां कई चालकों से परिचालक का काम करवाया जा रहा है। बस स्टैंड पर टिकट विंडो पर भी कई चालक-परिचालकों की ड्यूटी लगा रखी है।

अनफिट को कैसे फील्ड में उतारें

दोनों डिपो में 30 से 25 अनफिट चालक-परिचालक भी हैं, लेकिन उन्हें फील्ड में नहीं उतारा जा सकता है। अगर दुर्घटना हो जाए तो जवाबदेही रोडवेज प्रशासन की होती है। इसी तरह कई चालक-परिचालकों से ऑफिस का काम कराया जाता है। हालांकि रोडवेज प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अन्य काम कर रहे चालक-परिचालकों को हर महीने 3 हजार किमी बस में चलना होगा। कई कर्मचारी फील्ड में नहीं उतरे, इस वजह से उनकी तनख्वाह रुक गई है।

हर साल हो रहे हैं सेवानिवृत

हर साल दोनों डिपो में कई चालक-परिचालक सेवानिवृत भी हो रहे हैं। उनकी जगह दूसरी नियुक्ति नहीं होने से परेशानी हो रही है। हालांकि रोडवेज ने अनुबंध पर चालक-परिचालक ले रखे हैं, लेकिन उनकी शिकायतें ज्यादा होने की वजह से कई बार उन्हें हटाना पड़ रहा है।

इन रूट पर चलेंगी बसें

मत्स्य नगर की बात की जाए तो जयपुर और दिल्ली रूट पर बसें बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर चालक-परिचालकों की संख्या ज्यादा होगी तो इन रूट पर बसें बढ़ाई जाएंगी। इसी तरह अलवर डिपो से यूपी के कई लंबे रूट पर बसें नहीं हैं।

चालक-परिचालकों की कमी है। मुख्यालय को लिखकर भेज रखा है। अगर संख्या पूरी हो तो कुछ रूट पर बसें बढ़ाने का प्लान है - कुलदीप शर्मा, मुख्य प्रबंधक, मत्स्य नगर डिपो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 11:56 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Roadways News: चालक-परिचालकों की कमी से जूझ रहे रोडवेज डिपो, कई रूटों पर असर

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अधिक मास से बदला 2026 का त्योहारी कैलेंडर, होली 10 दिन पहले तो दिवाली 18 दिन बाद

अलवर

Alwar: नशे में उठाया खौफनाक कदम, शराब पीकर नए साल का जश्न मनाना पड़ा भारी, 2 की मौत

Drunk-Committed-Suicide-
अलवर

नववर्ष जश्न में अलवर ने पी 2.39 करोड़ की शराब, पांच दिन में बिक्री 5.70 करोड़ पार

अलवर

Four-Lane Road: राजस्थान में यहां बनेगा 60KM लंबा मेगा हाईवे, 3 बाईपास और फ्लाईओवर से रफ्तार पकड़ेगा ट्रैफिक; 862 करोड़ होंगे खर्च

four-lane road
अलवर

नववर्ष पर मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, त्रिपोलिया मंदिर में भक्तों की भीड़ 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.