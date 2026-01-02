Alwar: नशे में उठाया खौफनाक कदम, शराब पीकर नए साल का जश्न मनाना पड़ा भारी, 2 की मौत

Deaths Due To Alcohol: नए साल के मौके पर अलवर में शराब और नशे के चलते दो दर्दनाक घटनाएं हुईं। दरअसल अखैपुरा में 52 वर्षीय दीनदयाल ने शराब के नशे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, वहीं रामगढ़ क्षेत्र के गांव गोहा में 60 वर्षीय रोशनलाल ने गलती से तेजाब को शराब समझकर पी लिया और उनकी अस्पताल में मौत हो गई।