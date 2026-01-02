नववर्ष जश्न में अलवर ने पी 2.39 करोड़ की शराब, पांच दिन में बिक्री 5.70 करोड़ पार

नए साल के जश्न के दौरान अलवर जिले में शराब की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई। 31 दिसंबर की रात अकेले करीब 2.39 करोड़ रुपए की शराब की खपत हुई, जबकि पांच दिनों में कुल बिक्री लगभग 5.70 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। आबकारी विभाग ने इस बार सख्ती की तो करीब 38 ओकेजलन लाइसेंस जारी हुए। अकेले 31 दिसंबर को 22 लाइसेंस जारी हुए। जश्न के बीच सरकार को भी बड़े पैमाने पर राजस्व प्राप्त हुआ।