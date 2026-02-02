जिलेभर के पटवारी हड़ताल पर, कामकाज ठप… मिनी सचिवालय के बाहर धरना 

संघ के संयुक्त मंत्री मनोज कुमार मीणा ने कहा कि करण चौधरी कोर्ट का स्थगन आदेश लेकर संबंधित अधिकारियों से मिले, यहां तक कि एक दिन की पेन डाउन हड़ताल भी की गई, लेकिन प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। चेतावनी के बाद अब सभी पटवारी हड़ताल पर हैं और मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब है कि पटवारी करण सिंह को देवखेड़ा क्षेत्र में तैनाती के दौरान विरासत भूमि के इंतकाल से जुड़े मामले में 24 दिसंबर 2025 को निलंबित किया गया था। कोर्ट से स्टे मिलने के बाद भी बहाली नहीं होने से पटवार संघ में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।