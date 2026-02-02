सरिस्का में 6 से 8 फरवरी तक राष्ट्रीय स्तर की बाघ संरक्षण कार्यशाला

कार्यशाला के दौरान 7 फरवरी को सिलीसेढ़ झील के रामसर साइट घोषित होने के उपलक्ष्य में वहीं बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। वहीं 8 फरवरी की सुबह अलवर टाइगर मैराथन आयोजित होगी, जिसका उद्देश्य आमजन में बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह कार्यशाला देश में बाघ संरक्षण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने और भविष्य की रणनीतियां तय करने में मील का पत्थर साबित होगी।