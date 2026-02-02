Rajasthan Weather: राजस्थान में 2 पश्चिमी विक्षोभ से बिगड़ेगा मौसम, तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

जीरे की फसल के लिए भी मावठ के बाद लगातार बादल छाए रहने और अत्यधिक नमी को नुकसानदायक माना जा रहा है। खैरथल-तिजारा के उपनिदेशक उद्यान गोपाल लाल मीणा ने किसानों को सलाह दी है कि वे खेतों में जल निकास की समुचित व्यवस्था रखें और फसलों में रोग के शुरुआती लक्षण दिखाई देते ही अनुशंसित फफूंदनाशी दवाओं का छिड़काव करें, ताकि संभावित नुकसान से बचा जा सके।