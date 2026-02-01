Alwar: महिलाओं ने पेश की अनोखी मिसाल, बन गई ‘रोल मॉडल’, अब प्लास्टिक के कचरे से लोग कमा रहे मोटा पैसा

अलवर में 90 हजार से अधिक राजीविका के महिला स्वयं सहायता समूह हैं, जो किसी न किसी कार्य में जुटे हुए हैं। रामगढ़ में करीब 18 हजार महिलाएं समूहों से जुड़ी हैं। यहां क्लस्टर मैनेजर निशा चावला को जिला परिषद ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर काम करने की ट्रेनिंग दी और फिर निशा ने प्लास्टिक री-साइक्लिंग का प्लांट खड़ा कर लिया। अपने साथ करीब 150 महिलाओं को जोड़ा।