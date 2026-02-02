पूर्व कैबिनेट मंत्री हेमसिंह भड़ाना का निधन, अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब

छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय रहे हेमसिंह भड़ाना ने 1988 में अलवर के कला महाविद्यालय से छात्रसंघ अध्यक्ष का चुनाव जीतकर राजनीतिक सफर की शुरुआत की। 1993 में थानागाजी से जनता दल, 1998 में निर्दलीय और 2003 में भाजपा से चुनाव लड़ा। 2005 में वे थानागाजी से भाजपा विधायक बने तथा 2014 में दोबारा विधायक चुने जाने पर उन्हें कैबिनेट मंत्री का दायित्व मिला। 2019 और 2024 के चुनावों में उन्हें करीबी मुकाबलों में पराजय का सामना करना पड़ा।